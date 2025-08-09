Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 23:36

Батраков стал первым из «Локомотива», забившим три мяча в ворота «Спартака»

Алексей Батраков Алексей Батраков Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков оформил хет-трик в ворота «Спартака» (4:2) в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Уточняется, что футболист стал первым игроком в истории железнодорожников с хет-триком в ворота красно-белых.

Таким образом команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и встала на первую строку в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идет 11-м с четырьмя набранными очками.

Ранее экс-футболист сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил, что поддерживает планы Министерства спорта РФ Михаила Дегтярева ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). По его мнению, клубы с большим количеством иностранных игроков, например «Зенит» и «Спартак», не согласятся с этим решением, но начнут развивать свои академии.

До этого выяснилось, что сборная России по футболу сыграет против Ирана в Волгограде 10 октября. Матч состоится на «Волгоград Арене». Сборная Ирана занимает 20-ю строчку в рейтинге ФИФА. Команда играла на двух последних чемпионатах мира и прошла отбор на ЧМ-2026.

