Магнитные бури сегодня, 3 июля: что будет завтра, головная боль, слабость

Магнитные бури сегодня, 3 июля: что будет завтра, головная боль, слабость

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 3 июля 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как легче перенести бурю?

Будут ли магнитные бури 3 и 4 июля

По прогнозу ИКИ РАН, сегодня, 3 июля, магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии. Ожидалось, что Кр-индекс может приблизиться к пяти единицам между 00:00 и 12:00 мск, а затем пойдет на спад. Онлайн-график демонстрирует, что прогнозируемые значения в указанный временной диапазон достигнуты не были, показатель находится в районе трех.

На Солнце произошли четыре вспышки класса C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,7.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 15%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 60%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 3)», — сообщается на сайте ИКИ РАН.

Портал my-calend сообщил, что в четверг, 3 июля, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — добавил источник.

Согласно предварительной оценке ИКИ РАН, завтра, 4 июля, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии — Кр-индекс ожидается в районе трех единиц в течение суток. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%, магнитных бурь — 31%.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 4 июля. Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — пишет my-calend.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как легче перенести магнитную бурю

Во время геомагнитных возмущений прежде всего страдает регуляция давления, что может привести к ухудшению самочувствия, заявил врач-кардиолог Юрий Конев. В таком случае в первую очередь следует выпить больше воды, подчеркнул специалист.

«Можно даже добавить в нее поваренную соль, которая задерживает жидкость в организме. За счет этого увеличивается объем циркулирующей крови и, соответственно, повышается артериальное давление», — добавил Конев.

По словам врача-терапевта кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, во время магнитной бури внутренние настройки организма начинают претерпевать изменения. В таком случае дополнительная нагрузка может ухудшить самочувствие, усилить чувствительность человека к геомагнитным колебаниям. Поэтому, отметил медик, необходимо отказаться от интенсивной физической активности.

Метеозависимым людям в период геомагнитных возмущений нужен здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя, заявила врач-терапевт Анастасия Тимощенко. Она добавила, что спать следует не менее семи — девяти часов, это позволит легче перенести перепады давления.

«Отложите, если это возможно, интенсивные тренировки или высокозатратные умственные нагрузки», — подчеркнула врач.

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