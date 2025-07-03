Рубль бьет рекорды. Каковы курсы валют 3 июля, что с долларом, евро и юанем

Рубль бьет рекорды. Каковы курсы валют 3 июля, что с долларом, евро и юанем

Рубль по итогам первого полугодия 2025 года среди всех мировых валют сильнее всего укрепился к доллару. С чем это связано, каковы курсы валют 3 июля, что с долларом, евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 3 июля

Центральный банк России установил официальный курс доллара на четверг, 3 июля, на уровне 78,6540 рубля. Днем ранее американская валюта была на отметке в 78,4181 рубля. Таким образом, доллар подорожал на 23,59 копейки.

На международном валютном рынке Forex, по данным сайта Investing.com, доллар продается за 78,8314 рубля, показывая падение в размере 0,0891 (0,11%), на 11:42 мск.

Что с евро и юанем в четверг, 3 июля

Актуальный курс евро, согласно оценке Банка России, составляет 92,6774 рубля. В среду, 2 июля, евро стоил 92,7440 рубля. Так, евро подешевел на 6,66 копейки. На Forex евро торгуется за 93,232 рубля, демонстрируя прирост в размере 0,122 (0,13%), на 11:36 мск.

Юань, в свою очередь, зафиксирован регулятором на отметке 10,9465 рубля. До этого курс китайской валюты по ЦБ составлял 10,9384 рубля. Таким образом, юань подорожал на 0,81 копейки. На Forex китайская валюта уходит за 11,0083 рубля, показывая прирост в размере 0,0013 (0,01%), на 11:48 мск.

Какие рекорды бьет рубль, с чем это связано

В первом полугодии 2025 года рубль продемонстрировал сильнейшее укрепление к доллару. За последние шесть месяцев нацвалюта выросла сразу на 44,7%.

На втором месте — венгерский форинт (17%), на третьем — шведская крона (16,5%). В первую пятерку сильных валют также вошли чешская (15,8%) и исландская кроны (15%). Один из худших показателей продемонстрировал аргентинский песо — его стоимость к доллару ослабла на 13,5%. Похожая тенденция у турецкой лиры (падение на 11,2%) и ливийского динара (минус 9,1%).

Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press

Текущая динамика рубля определяется несколькими ключевыми факторами, в том числе балансом валютных операций, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, экспортеры с начала года продавали валютную выручку выше обязательных нормативов. Кроме того, отметил экономист, действующая жесткая денежно-кредитная политика поддерживает рубль, делая рублевые активы более привлекательными.

«Основной фактор для рубля — колебания цен на нефть и новые санкционные угрозы. Валютный рынок сейчас во многом зависит от ситуации на Ближнем Востоке, цен на нефть, а также окончания налогового периода. Несмотря на внешнее давление, рубль продолжает получать поддержку благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам. К 30 июня компаниям нужно было перечислить в бюджет значительные суммы по НДФЛ, НДС, НДПИ, страховым взносам, налогу на прибыль и акцизам», — объяснил Щербаченко.

Сколько будет стоить доллар в июле

Курс доллара в июле будет колебаться в пределах от 77 до 83 рублей, считает Петр Щербаченко. Рост выше 83 рублей, по его мнению, маловероятен.

«Рубль продолжает демонстрировать стабильность по отношению к доллару, несмотря на внешние факторы», — сказал эксперт.

Ведущий аналитик ИК «Цифра брокер» Наталия Пырьева заявила, что на фоне постепенного восстановления импорта и спроса на инвалюту со стороны населения в период отпусков рубль удерживается от дальнейшего укрепления. По ее мнению, в июле рубль продолжит консолидироваться в узком диапазоне 77–82 за доллар.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко заявил, что у рубля пока остаются хорошие возможности для удержания позиций ниже 80 рублей по доллару по курсу ЦБ.

«В то же время без прогресса в геополитической деэскалации мы не видим возможностей для дальнейшего укрепления рубля с текущих позиций», — добавил Кравченко.

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