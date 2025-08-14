Смерть вице-мисс России, укус кобры, избиение Ленина: дикие ЧП за день

Известная модель погибла в ДТП с участием лося под Тверью, в Москве девушку укусила поселившаяся в ее рюкзаке кобра, в Санкт-Петербурге подростки избили мужчину в образе Ленина — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Модель погибла после ДТП с лосем

12 августа скончалась первая вице-мисс конкурса «Мисс Россия — 2017» и участница международного конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2017» Ксения Александрова. В июле москвичка попала в ДТП с лосем на дороге в Тверской области.

«Он (лось. — NEWS.ru) выскочил перед машиной, и машина его сбила. Она была на пассажирском сиденье, а муж за рулем. С ним все хорошо. Лось, пролетая, покалечил Ксению, оторвал крышу машины и улетел назад», — рассказал отец девушки.

Пострадавшей было 30 лет. За несколько месяцев до аварии она вышла замуж.

Кобра укусила девочку

Московские врачи спасли девушку, которую укусила спрятавшаяся в рюкзаке кобра, сообщили в департаменте здравоохранения столицы. У пациентки развилось гнойное воспаление, медики провели ей операцию и назначили терапию. Через некоторое время девушку выписали.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Во время отдыха в подмосковном парке в рюкзак заползла змея: когда девушка открыла его, кобра выскочила, укусила ее и скрылась в траве», — говорится в сообщении.

В депздраве напомнили, что укус кобры очень опасен для человека, так как быстро парализует дыхание и разрушает сердце. У пострадавших почти нет шансов выжить, если им не окажут сверхскорую медпомощь.

В Петербурге избили Ленина

В Санкт-Петербурге трое подростков избили мужчину, одетого в костюм Ленина. Пострадавший не успел даже отбиться — он упал на землю после серии ударов.

Как рассказал один из местных жителей, пострадавшего знают как человека с добрым сердцем, который любит носить образ Владимира Ильича Ленина. Он также отметил, что мужчина не совершал никаких противоправных действий и не находился под воздействием алкоголя.

Один из молодых людей все же извинился за произошедшее, хотя и не смог удержаться от употребления нецензурных выражений. Жители дома, где случился инцидент, пытаются найти участников происшествия и их родителей. Пока что никто не обращался в полицию по поводу драки.

Читайте также:

«Я лгала»: раскрыты результаты анализов украинской порномодели из Дубая

Допзанятия для мальчиков: педагог-семьянин снимал порно с учениками

Папа подруги оказался маньяком: отдых на даче обернулся изнасилованием

Сношал детей после тренировок: Фадеев и Собчак объявили войну педофилу