Российская модель умерла спустя пять недель после ДТП с лосем Финалистка «Мисс Россия-2017» Ксения Александрова разбилась в ДТП

Российская модель, первая вице-мисс конкурса «Мисс Россия — 2017» и участница международного конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2017» Ксения Александрова умерла от травмы в результате ДТП, сообщает Telegram-канал Baza. Авария произошла еще в начале июля в Тверской области, однако известно о ней стало только сейчас — все это время 30-летняя девушка находилась в больнице. Несколько дней назад она скончалась.

По данным источника, поздним вечером на дорогу перед Porsche выбежал лось. Ксения была на пассажирском кресле, за рулем находился 43-летний супруг. Он не пострадал, а девушку госпитализировали. Она получила черепно-мозговую травму и была доставлена в реанимацию НИИ имени Склифосовского.

Ксения родилась в Москве в 1994 году. В 2017 году выступила на конкурсе «Мисс Россия» и получила титул «Первая Вице-Мисс», затем представляла Россию на конкурсе «Мисс Вселенная». В топ-16 полуфиналисток она не вошла. Окончила РЭУ им. Г. В. Плеханова и МПГИ.

До этого накануне собственной свадьбы умерла обладательница титула «Мисс Эквадор» 28-летняя Лорена Аргуэлло. Организаторы национального конкурса красоты подтвердили печальную новость, выразив соболезнования семье и друзьям покойной.