Допзанятия для мальчиков: педагог-семьянин снимал порно с учениками

В 2020 году в колонию отправили преподавателя иностранного языка из барнаульской школы. Мужчина насиловал своих учеников и снимал это на видео. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Женатый учитель с годовалым ребенком

В 2018 году в Барнауле был задержан учитель иностранного языка, работавший в одной из городских школ. 37-летнего Кирилла Б. (имя изменено) обвинили в серии тяжких преступлений, включая насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

На первый взгляд он казался образцовым педагогом — заботливым классным руководителем, активно участвующим в школьной жизни, любящим мужем и отцом — на момент задержания у него была жена и годовалый ребенок, пишет «КП-Барнаул». Однако за этой фасадной доброжелательностью скрывался педофил, годами совершавший преступления как в стенах учебного заведения, так и у себя дома.

Дополнительные занятия

Мужчина систематически оставлял одного из своих учеников после уроков под предлогом дополнительных занятий. В реальности он подвергал мальчика, не достигшего 14 лет, длительным сексуальным надругательствам.

«На протяжении длительного времени в здании одной из школ краевой столицы обвиняемый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего ученика. Классный руководитель совращал мальчика в учебном классе под предлогом проведения дополнительных занятий», — сообщали в пресс-службе Следственного комитета.

Раскрыто это было случайно: пострадавший рассказал о «странных играх» с учителем другу, который сообщил бабушке, а та — семье потерпевшего. Это привело к возбуждению уголовного дела по статье о насильственных действиях в отношении малолетнего.

Дома нашли улики

Следствие установило, что преступная деятельность Кирилла Б. продолжалась с 2015 по 2018 год. За это время он совершил преступления в отношении нескольких учеников — детей в возрасте 11–12 лет. В ходе обысков у него дома и в школе были обнаружены доказательства, включая видео, подтверждающие систематические издевательства.

Экспертиза также выявила у мужчины диагноз — расстройство сексуального предпочтения в виде педофилии.

«Его здесь нет и больше никогда не будет! Он арестован. Не буду говорить почему, но это связано с его противозаконными действиями. До свидания», — отвечали в школе журналистам.

Дело рассмотрели в суде в конце 2019 года, а приговор был оглашен в 2020-м. Изначально сообщалось о 12 годах лишения свободы, но позже, по данным «КП-Барнаул», наказание было ужесточено. В итоге бывшему учителю назначили 17 лет строгого режима. Сейчас он отбывает срок в колонии, и вернуться к педагогической или любой другой деятельности, связанной с детьми, ему будет невозможно даже после освобождения.

