Московские врачи спасли пострадавшую от притаившейся кобры девушку

Московские врачи спасли девушку, которую укусила спрятавшаяся в рюкзаке кобра, сообщил депздрав столицы в своем Telegram-канале. У пациентки развилось гнойное воспаление, медики провели ей операцию и назначили терапию. Через некоторое время девушку выписали.

Во время отдыха в подмосковном парке в рюкзак заползла змея: когда девушка открыла его, кобра выскочила, укусила ее и скрылась в траве, — говорится в сообщении.

В депздраве напомнили, что укус кобры очень опасен для человека, так как быстро парализует дыхание и разрушает сердце. У пострадавших почти нет шансов выжить, если им не окажут сверхскорую медпомощь.

Ранее в Приморском крае мужчина скончался после укуса пчелы. Инцидент произошел в пятницу, 8 августа, с 54-летним местным жителем. По информации канала, сразу после укуса пострадавшему резко стало хуже.

Очевидцы вызвали медицинскую помощь, и его доставили в ближайший медпункт. Врачи начали осмотр, однако в процессе оказания помощи мужчина умер. Предварительной причиной гибели назван анафилактический шок.