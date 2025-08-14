Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 20:54

«Перехват»: в «Зените» заговорили о новом плане в игре со «Спартаком»

Игрок «Спартака» Руслан Литвинов (слева) и игрок «Зенита» Андрей Мостовой Игрок «Спартака» Руслан Литвинов (слева) и игрок «Зенита» Андрей Мостовой Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Игроки ФК «Зенит» настроены на победу в матче со «Спартаком», рассказал в эфире радио «Зенит» председатель правления петербургского клуба Александр Медведев. По его словам, по этому случаю у команды есть особенная стратегия.

В команде введен план «Перехват». Перехват и железнодорожных составов (игроков «Локомотива». — NEWS.ru), и стада быков («Краснодара». — NEWS.ru), и так далее. По этому плану нужно побеждать. Он начался с кубковой победы, и следующие три очка мы должны взять в матче со «Спартаком», — подчеркнул Медведев.

По словам председателя правления ФК, отсутствие побед и проигрышей у команды говорит о том, что с игроками что-то не так. Помимо технико-тактической стороны нужно учитывать и морально-психологический аспект, добавил Медведев.

Ранее тренер Борис Рапопорт заявил, что «Спартак» и «Зенит» находятся не в лучшем психологическом состоянии перед очным матчем пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Он также посоветовал спортсменам петербургского клуба играть чуть быстрее, в том числе активнее развивать атаки.

