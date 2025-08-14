«У «Спартака» один шанс»: ветеран «Зенита» дал прогноз на дерби двух столиц Экс-футболист Рапопорт: у «Спартака» мало шансов в матче против «Зенита»

Тренер Борис Рапопорт считает, что «Спартак» и «Зенит» находятся не в лучшем психологическом состоянии перед очным матчем пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В разговоре с NEWS.ru он заявил, что у команды Сергея Семака поднялось настроение после победы над «Рубином» со счетом 3:0 в Кубке России.

У «Спартака» может быть одно преимущество в этой игре — свое поле. Может быть, только это, потому что по игре шансов у москвичей я не вижу. Они тоже играют не идеально, но у них настолько слабая линия обороны. Я не знаю, как ее Станкович будет чередовать – играют то три центральных защитника, то четыре в линию. Не сравнимо с линией обороны того же «Ахмата», который умеет хорошо защищаться, или махачкалинского «Динамо». Эти команды обороняются всей командой. У «Спартака» такого нет. Я не знаю, какой состав будет у «Зенита» в атаке, но я думаю, что шансов у «Спартака» не будет, — сказал Рапопорт.

Тренер считает, что «Зениту» нужно сыграть чуть быстрее, чем команда действовала до этого. По мнению Рапорта, если футболисты будут медленно развивать атаки, «Спартак» сумеет обороняться большим количеством игроков.

Ранее тренер Валерий Непомнящий заявил NEWS.ru, что в предстоящем матче «Спартака» и «Зенита» нет фаворита. По его словам, сейчас в клубах сложились одинаковые ситуации. Непомнящий удивлен, насколько медленно и неправильно играет «Зенит» при сильном подборе футболистов.