Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 17:53

Футболист случайно выбил себе зуб во время матча

Футболист французского «Амьена» Абубакар Ло не попал по мячу и выбил себе зуб

Футболист футбольного клуба «Амьен» Абубакар Ло случайно выбил себе зуб во время матча на чемпионате Франции, попытавшись предотвратить взятие ворот, передают французские СМИ. На кадрах видно, как спортсмен подбегает к мячу и пытается отбить его подальше, однако из-за сильного размаха получает своим коленом по лицу.

После эпичного удара игрок остался стоять на поле и самостоятельно вынул изо рта зуб. Отдельным кадром телевизионная трансляция показала его улыбку.

Ранее работница отеля в Казахстане выставила на продажу грязное нижнее белье футболиста Килиана Мбаппе за один миллион тенге (152 тыс. рублей). Известный футболист посещал страну в составе мадридского «Реала» для участия в матче против местного «Кайрата». Сотрудница отеля также решила продать постельное белье, которым пользовался Мбаппе, включая простыню, наволочку и пододеяльник.

До этого стало известно имя самого высокооплачиваемого футболиста. По версии Forbes, первое место занял 40-летний португалец Криштиану Роналду. Он выступает за саудовский футбольный клуб «Аль-Наср».

футболисты
матчи
Франция
зубы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз инвестирует миллионы евро в защиту интернет-соединения
Max «открыл двери» для бизнесменов
Региональный девелопмент: как меняется карта инвестиций вне Москвы
Крамника затравили после смерти шахматиста из США: в чем его обвиняют
Заколдованное место: еще один человек бесследно исчез рядом с Усольцевыми
Российская армия уничтожила редкое для ВСУ оружие
Связанную с оппозицией организацию признали террористической в России
Мустафина эмоционально поздравила Мельникову с победой на чемпионате мира
Янковский в клубе алкоголиков, приквел «Оно»: новинки кино 23–29 октября
В Госдуме рассказали, что победа Мельниковой на ЧМ значит для России
Усольцевы могли изменить внешность и начать новую жизнь
Пять привычек в питании, которые меняют тело без диет
Украинский депутат выругался матом во время прямой трансляции в Раде
Самый титулованный скрипач страны обвинил в краже бывшую жену и ее сына
Не бойтесь потолстеть: классический тыквенный суп — готовим на 168 ккал
Всадники в масках избили плеткой двух пенсионеров
Начинка для пирожков с яйцом: семья в восторге, а значит, и я тоже
Побег грабителей из Лувра попал на видео
Названы страны, куда РФ может перенаправить экспортируемый в Европу газ
«Все было справедливо»: Белявский о победе Мельниковой на чемпионате мира
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.