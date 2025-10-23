Футболист случайно выбил себе зуб во время матча

Футболист футбольного клуба «Амьен» Абубакар Ло случайно выбил себе зуб во время матча на чемпионате Франции, попытавшись предотвратить взятие ворот, передают французские СМИ. На кадрах видно, как спортсмен подбегает к мячу и пытается отбить его подальше, однако из-за сильного размаха получает своим коленом по лицу.
После эпичного удара игрок остался стоять на поле и самостоятельно вынул изо рта зуб. Отдельным кадром телевизионная трансляция показала его улыбку.
Ранее работница отеля в Казахстане выставила на продажу грязное нижнее белье футболиста Килиана Мбаппе за один миллион тенге (152 тыс. рублей). Известный футболист посещал страну в составе мадридского «Реала» для участия в матче против местного «Кайрата». Сотрудница отеля также решила продать постельное белье, которым пользовался Мбаппе, включая простыню, наволочку и пододеяльник.
До этого стало известно имя самого высокооплачиваемого футболиста. По версии Forbes, первое место занял 40-летний португалец Криштиану Роналду. Он выступает за саудовский футбольный клуб «Аль-Наср».