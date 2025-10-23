Футболист случайно выбил себе зуб во время матча

Футболист случайно выбил себе зуб во время матча Футболист французского «Амьена» Абубакар Ло не попал по мячу и выбил себе зуб

Футболист футбольного клуба «Амьен» Абубакар Ло случайно выбил себе зуб во время матча на чемпионате Франции, попытавшись предотвратить взятие ворот, передают французские СМИ. На кадрах видно, как спортсмен подбегает к мячу и пытается отбить его подальше, однако из-за сильного размаха получает своим коленом по лицу.

После эпичного удара игрок остался стоять на поле и самостоятельно вынул изо рта зуб. Отдельным кадром телевизионная трансляция показала его улыбку.

