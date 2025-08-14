Москвичам массово поступают фейковые письма с приглашением в присяжные Москвичей предупредили о поддельных уведомлениях о включении в список присяжных

В Москве участились случаи рассылки фейковых уведомлений о включении в список кандидатов в присяжные заседатели, предупредили в пресс-службе Московского городского суда. В таких письмах получателей просят пройти по ссылке, чтобы подтвердить участие или отказаться от участия в судебном заседании.

В суде подчеркнули, что подобные просьбы никогда не используются в реальных приглашениях. Авторы фальшивых писем указывают фиктивные даты заседаний, ссылаются на федеральные законы и угрожают административной и уголовной ответственностью за неявку.

В приглашениях, которые рассылает Мосгорсуд и районные суды Москвы, нет ссылок для перехода. Все уведомления о дате, времени и месте заседания отправляются по официальным каналам, без необходимости подтверждать получение через онлайн-формы.

Ведомство призывает жителей столицы сохранять бдительность и не переходить по сомнительным ссылкам, чтобы не стать жертвами аферистов. Все сообщения подобного характера следует отправлять в правоохранительные органы для проведения проверки.

