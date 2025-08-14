Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 20:38

Аферисты выманили у россиянки крупную сумму через новый мессенджер

Жительница Курска стала жертвой мошенников через новый мессенджер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Курска стала жертвой мошенников, которые под предлогом доставки посылки выманили у нее код из СМС, пресс-служба областного главка МВД. После этого злоумышленники начали звонить женщине, представляясь сотрудниками госструктур. Потерпевшая лишилась 450 тысяч рублей.

Сначала незнакомец в мессенджере уведомил женщину о якобы поступившей на ее имя посылке и попросил продиктовать секретный код. Жертва не ждала никаких отправлений, но продиктовала цифры постороннему мужчине. Далее с ней связался человек, представившийся работником Роскомнадзора. Он заявил, что предыдущий собеседник — мошенник, пытавшийся похитить ее средства. Она испугалась, установила на смартфон приложение и пошла к банкомату.

Сперва женщина перевела почти 300 тысяч рублей на предоставленные ей реквизиты. Позже она перечислила еще 150 тысяч рублей. Остановила потерпевшую лишь очередная просьба перевести крупную сумму. Тогда она решила обратиться в правоохранительные органы.

Ранее в Омске 74-летний начальник отдела одного из предприятий лишился 750 тысяч рублей. Мошенники убедили мужчину, что ему положена прибавка к пенсии, и выманили код из СМС, а затем представились сотрудниками службы по защите переводов. Один из злоумышленников назвался офицером ФСБ и прислал фото удостоверения, на которое было приклеено фото актера Киану Ривза. Мужчина доверился собеседнику и перевел деньги.

