Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 22:22

В ГД попросили не ограничивать звонки в Telegram и WhatsApp

ГД рассмотрит возможность оставить функцию звонков в иностранных мессенджерах

Телефонные мошенники Телефонные мошенники Фото: Shutterstock/FOTODOM

Функцию звонков в популярных мессенджерах могут не ограничивать, заявил депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ). Соответствующее обращение он лично направил главе Роскомнадзора Андрею Липову, пишет РИА Новости со ссылкой на документы.

Прошу вас принять меры, направленные на сохранение возможности для граждан пользоваться широким кругом мессенджеров, которые наиболее удобны для них, исходя из собственного выбора, — говорится в обращении парламентария.

Парфенов ссылается на данные ЦБ, согласно которым лишь 15,7% случаев мошенничества совершается через мессенджеры, тогда как телефонные звонки и СМС-сообщения используются злоумышленниками втрое чаще (45,6%). Депутат подчеркивает, что ограничения создают неудобства для законопослушных граждан, в то время как мошенники быстро адаптируются к новым условиям. Парфенов также запросил информацию о мерах защиты пользователей «ВКонтакте» и мессенджера MAX.

До этого Роскомнадзор ввел частичные ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp для борьбы с мошенничеством. Его представители пообещали восстановить функционал после выполнения требований российского законодательства.

Ранее сообщалось, что жительница Курска стала жертвой мошенников, которые под предлогом доставки посылки выманили у нее код из СМС. После этого злоумышленники начали звонить женщине, представляясь сотрудниками госструктур. Потерпевшая лишилась 450 тысяч рублей.

звонки
мессенджеры
Госдума
Роскомнадзор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что нельзя делать с медом?
«Уличные замашки»: ЕС расшатывает мировое сообщество и РФ перед саммитом
СК завел дело после убийства федерального судьи под Волгоградом
Как розмарин превращает обычное повидло в шедевр
Составлен список товаров, которые подешевеют до конца 2025 года и в 2026-м
Число пострадавших из-за атаки дронов на Ростов-на-Дону выросло
В США объявили крупное вознаграждение за сведения о россиянах
«Радиостанция Судного дня» передала две загадочные шифровки
Готовлю томаты с финиками — вкус восточного базара!
Трамп не исключил возможность ослабления НАТО ради мира на Украине
Как определить качество меда?
Силы ПВО перехватили 13 дронов над тремя российскими областями
Трамп выразил уверенность в урегулировании конфликта на Украине
В ГД попросили не ограничивать звонки в Telegram и WhatsApp
Вандал разгромил собор в Анкоридже перед саммитом Путина и Трампа
Как будут охранять Путина и Трампа на Аляске, возможны ли провокации
Володин выразил признательность Ким Чен Ыну на встрече в Пхеньяне
«Спасем жизни»: Трамп объяснил важность встречи с Путиным на Аляске
Эксперт рассказал, что ждет Украину после переговоров Путина и Трампа
Появились детали убийства федерального судьи в Волгоградской области
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.