В ГД попросили не ограничивать звонки в Telegram и WhatsApp

Функцию звонков в популярных мессенджерах могут не ограничивать, заявил депутат Госдумы Денис Парфенов (КПРФ). Соответствующее обращение он лично направил главе Роскомнадзора Андрею Липову, пишет РИА Новости со ссылкой на документы.

Прошу вас принять меры, направленные на сохранение возможности для граждан пользоваться широким кругом мессенджеров, которые наиболее удобны для них, исходя из собственного выбора, — говорится в обращении парламентария.

Парфенов ссылается на данные ЦБ, согласно которым лишь 15,7% случаев мошенничества совершается через мессенджеры, тогда как телефонные звонки и СМС-сообщения используются злоумышленниками втрое чаще (45,6%). Депутат подчеркивает, что ограничения создают неудобства для законопослушных граждан, в то время как мошенники быстро адаптируются к новым условиям. Парфенов также запросил информацию о мерах защиты пользователей «ВКонтакте» и мессенджера MAX.

До этого Роскомнадзор ввел частичные ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp для борьбы с мошенничеством. Его представители пообещали восстановить функционал после выполнения требований российского законодательства.

Ранее сообщалось, что жительница Курска стала жертвой мошенников, которые под предлогом доставки посылки выманили у нее код из СМС. После этого злоумышленники начали звонить женщине, представляясь сотрудниками госструктур. Потерпевшая лишилась 450 тысяч рублей.