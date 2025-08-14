«Уличные замашки»: ЕС расшатывает мировое сообщество и РФ перед саммитом Сенатор Карасин: ЕС усиливает конфронтацию с РФ и мировым сообществом

Решение Евросоюза подготовить 19-й пакет антироссийских санкций только усиливает международную напряженность, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале. По его словам, члены ЕС сделали это накануне важных переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и американским президентом Дональдом Трампом.

Евросоюз своими уличными замашками, запугиваниями и категоричностью принимаемых решений все дальше загоняет себя в конфронтацию с Россией, да и с мировым сообществом в целом, — заявил Карасин.

До этого представитель Еврокомиссии Ариана Подеста подтвердила, что ЕС не планирует смягчать санкционный режим. Этого не случится даже в случае перемирия на Украине.

Российско-американский саммит на Аляске начнется 15 августа в 11:30 по местному времени (22:30 мск) и будет включать переговоры в узком кругу, рабочую встречу с делегациями и итоговую пресс-конференцию. Российскую сторону представят ключевые министры и советники президента.

Ранее профессор Сент-Эндрюсского университета Филиппс О'Брайен заявил, что после встречи президентов Трамп будет ожидать от Украины еще больших уступок. По словам эксперта, Вашингтон не рассматривает Киев как равноправного участника переговоров.