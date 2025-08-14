Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 21:45

Эксперт рассказал, что ждет Украину после переговоров Путина и Трампа

Эксперт О'Брайен: после саммита Трамп будет ожидать от Украины больших уступок

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

После встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа глава Белого дома Дональд Трамп будет ожидать от Украины еще больших уступок, приводит Focus слова профессора Сент-Эндрюсского университета Филлипса О'Брайена. По словам эксперта, Вашингтон не рассматривает Киев как равноправного участника переговоров.

Как подчеркнул О'Брайен, требования, которые выдвигают европейские страны в ходе переговоров с Россией, свидетельствуют о том, что позиция Украины и Европы не является сильной. Он также отметил, что Соединенные Штаты не пойдут на предоставление Киеву надежных гарантий безопасности, так что ответственность за это лежит на членах ЕС.

Эксперт также считает, что решение о возможном присоединении Украины к НАТО будет определяться не блокировкой со стороны России, а позицией США, которые могут не захотеть принять страну в Альянс. О'Брайен отметил, что позиции украинского лидера Владимира Зеленского сейчас слабы, а все остальное будет зависеть от решений Трампа.

Ранее в США заявили, что саммит на Аляске приблизит Россию к заветной цели. Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на военной базе уже влияет на глобальную расстановку сил, способствуя возрождению системы великих держав. Успех России заключается не только в саммите, но и в предотвращении экономических санкций против экспорта нефти и избежании призывов к перемирию.

Россия
США
переговоры
Аляска
