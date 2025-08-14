Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 16:19

В США полагают, что саммит на Аляске приближает Россию к заветной цели

WP: Россия меняет мировой порядок еще до встречи Путина и Трампа на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

России удается менять мировой порядок под свои интересы еще до саммита с США на Аляске, сообщает The Washington Post. По данным издания, встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа уже влияет на глобальный расклад сил.

Даже до начала переговоров встреча президента Владимира Путина с президентом Дональдом Трампом на американской военной базе на Аляске в пятницу приближает российскую цель перекраивания глобальной системы безопасности, поскольку два политика возрождают систему великих держав, которой управляют несколько крупных стран, — пишет газета.

Авторы материала считают, что достижением Москвы является не только сам саммит. Кремль также сумел временно снять риски введения экономических санкций против экспорта нефти и избежать призывов главы Белого дома к перемирию.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп не планирует вводить новые санкции против России. По ее словам, накануне саммита на Аляске американский лидер делает ставку на дипломатическое урегулирование конфликта вокруг Украины. Ливитт подчеркнула, что у президента есть и другие меры давления, которые он готов задействовать лишь при необходимости, но конкретизировать их отказалась. Она также добавила, что инициатива провести встречу принадлежала Москве, а Трамп согласился с этим.

Аляска
Владимир Путин
Дональд Трамп
переговоры
