В США объявили крупное вознаграждение за сведения о россиянах

Госдеп США предложил $6 млн за информацию о руководителях криптобиржи Garantex

Госдепартамент США назначил крупные награды за информацию о руководителях российской криптобиржи Garantex. Общая сумма вознаграждений составляет $6 млн.

За сведения, которые приведут к задержанию гражданина РФ Александра Миры, власти США предлагают $5 млн. Информация о других ключевых менеджерах компании оценивается в дополнительный $1 млн.

В заявлении Госдепа биржа обвиняется в отмывании «сотен миллионов долларов», полученных преступным путем, включая кибератаки и наркоторговлю. С апреля 2019 по март 2025 года Garantex провела операции с криптовалютой на общую сумму около $96 млрд (более 8,5 трлн рублей).

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции США и Секретная служба США (US Secret Service) объявили о конфискации доменов российской криптовалютной биржи Garantex. Это произошло в рамках международной операции с Германией и Финляндией. Власти США подозревают биржу в нарушении санкционного режима и помощи преступным организациям. Минюст предъявил обвинения двум администраторам Garantex — 46-летнему гражданину Литвы, живущему в России, Алексею Бесчонкову, а также 40-летнему Александру Мире — он гражданин РФ, но живет в ОАЭ.

