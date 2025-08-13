Стало известно о новой схеме обмана детей мошенниками

Мошенники стали просить детей фотографировать приложения на телефоне их родителей, сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД РФ. После этого несовершеннолетние переводят злоумышленникам деньги с родительских счетов.

Согласно информации ведомства, дочь одной из жертв мошенников увидела рекламу о выигрыше виртуальных денег для игры. Она открыла ссылку и получила «инструкцию», по которой ей нужно было сделать фото приложений на телефоне родителей. Позднее с ребенком связалась злоумышленница, которая заставила ее перевести ей деньги со счетов близких.

Ранее в МВД рассказали, что перенос общения в мессенджеры, требование перевода денег физлицу и внезапное изменение минимальной суммы вывода говорят о мошенничестве при онлайн-покупках. Еще одним маркером будет частая смена реквизитов во время покупок.

Также об обмане могут говорить блокировка возврата на этапе «оформления» и отказ от альтернативных способов доставки. Кроме того, признаками мошенничества специалисты назвали давление на срочность оплаты, а также страховку в качестве обязательного авансового платежа.