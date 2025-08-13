Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 08:23

Стало известно о новой схеме обмана детей мошенниками

МВД: мошенники просят детей фотографировать приложения на телефонах родителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники стали просить детей фотографировать приложения на телефоне их родителей, сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД РФ. После этого несовершеннолетние переводят злоумышленникам деньги с родительских счетов.

Согласно информации ведомства, дочь одной из жертв мошенников увидела рекламу о выигрыше виртуальных денег для игры. Она открыла ссылку и получила «инструкцию», по которой ей нужно было сделать фото приложений на телефоне родителей. Позднее с ребенком связалась злоумышленница, которая заставила ее перевести ей деньги со счетов близких.

Ранее в МВД рассказали, что перенос общения в мессенджеры, требование перевода денег физлицу и внезапное изменение минимальной суммы вывода говорят о мошенничестве при онлайн-покупках. Еще одним маркером будет частая смена реквизитов во время покупок.

Также об обмане могут говорить блокировка возврата на этапе «оформления» и отказ от альтернативных способов доставки. Кроме того, признаками мошенничества специалисты назвали давление на срочность оплаты, а также страховку в качестве обязательного авансового платежа.

Россия
МВД
мошенники
дети
приложения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Арестованы фигуранты дела о махинациях против экс-главы ВС Адыгеи
Прощание с Иваном Краско: онлайн-трансляция
«С честью, достоинством»: Риттер о действиях России в зоне СВО
Защита объяснила суду отъезд экс-замглавы Химок за границу
Белгородская область попала под удар украинских беспилотников
«Спартак» и ЦСКА уступили соперникам в сериях пенальти на Кубке России
Самые быстрые малосольные огурцы! Хрустят уже через 2 часа
Стало известно о новой схеме обмана детей мошенниками
«Это просто агония»: во Франции заявили об ударе Трампа по Евросоюзу
Экспресс-рецепт невероятно ароматных, хрустящих огурцов по-болгарски
Россиянам раскрыли, можно ли наказать соседей за запах еды из квартиры
В США раскрыли мнение чиновников касаемо визита Путина на Аляску
«Ураган» смел командный пункт ВСУ: новости СВО к утру 13 августа
Как защитить огород от дождей и холодов в августе: cоветы опытных садоводов
Успенский пост 14 августа: трогательные открытки с поздравлениями
Военные из КНР вытеснили американский эсминец в Южно-Китайском море
«Евротройка» может возобновить санкции против Ирана
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 13 августа: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 13 августа
Юрист ответил, в каком случае велосипедисты могут получить штраф
Дальше
Самое популярное
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
Общество

Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.