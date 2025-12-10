Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 18:17

На Украине увидели угрозу для одного города в ДНР

Лейтенант ВСУ Алекс: ВС РФ может пойти на Краматорск после освобождения Северска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
После освобождения Северска подразделения ВС РФ могут пойти на Краматорск, сообщил лейтенант ВСУ с позывным Алекс в своем Telegram-канале. По его словам, данный населенный пункт считается одним из ключевых городов Донбасса.

Ранее все предполагали, что противник начнет создавать угрозу для Краматорска со стороны Временного Яра, потом думали, что будут попытки зайти через Константиновское направление (обход города через Восток), однако в перспективе проблемы для города именно с Северского и Лиманского направлений, — написал он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение Красноармейска позволит Вооруженным силам России активизировать продвижение к Славянско-Краматорской агломерации. По его словам, российская армия увеличит темпы наступления, что вызовет обеспокоенность в европейских странах.

При этом военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец заявил, что Славянск и Краматорск являются стратегически важными и наиболее укрепленными населенными пунктами. По его словам, подземная логистика способствует созданию устойчивой обороны этих городов для ВСУ.

ВСУ
ВС РФ
Краматорск
ДНР
