Как розмарин превращает обычное повидло в шедевр

Яблочное повидло с розмарином и апельсиновой цедрой — это утонченный вариант классического десерта. Для приготовления понадобится 2 кг кисло-сладких яблок, 1 стакан сахара, цедра 1 апельсина, 2 веточки свежего розмарина, 1 ст. л. лимонного сока, 1/2 ч. л. морской соли.

Очищенные яблоки нарезают кубиками, смешивают с сахаром и оставляют на 2 часа. Добавляют цедру, розмарин и тушат на медленном огне 1,5 часа, периодически помешивая. В конце вводят лимонный сок и соль для баланса вкуса. Готовое повидло приобретает нежный хвойно-цитрусовый аромат и золотистый оттенок. При желании его можно пробить блендером, хранить в холодильнике не более недели или закатать в стерилизованные банки.

Особенность: Неожиданное сочетание терпкости розмарина и свежести апельсина превращает обычное повидло в изысканный десерт. Подают к сырной тарелке, оладьям или используют как начинку для штруделя.

