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02 августа 2025 в 20:42

Секрет идеального повидла: добавляю апельсин и еще один ингредиент

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочное повидло с корицей и апельсином — это классический десерт с яркими цитрусовыми нотками и теплым ароматом специй. Для его приготовления потребуется 1,5 кг яблок (лучше кисло-сладких, например антоновка или гренни смит), 500 г сахара, 1 апельсин (цедра и сок), 1 ч. л. молотой корицы, 1/2 ч. л. молотой гвоздики и 100 мл воды.

Яблоки очищают от кожуры и сердцевины, нарезают кубиками и тушат в воде 15–20 минут до мягкости. Добавляют сахар, цедру и сок апельсина, корицу и гвоздику, затем варят на медленном огне 30–40 минут до загустения. Готовую массу протирают через сито или взбивают блендером для гладкой текстуры и раскладывают по стерилизованным банкам.

Особенность этого повидла с апельсином — нежный баланс кисло-сладкого вкуса яблок, цитрусовой свежести и пряного тепла корицы. Оно идеально подходит для тостов, блинчиков, начинки пирогов или просто как самостоятельный десерт.

варенье
яблоки
апельсины
домашние заготовки
Анна Скворцова
А. Скворцова
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