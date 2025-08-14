Составлен список товаров, которые подешевеют до конца 2025 года и в 2026-м

С начала года в России подешевели машины, автозапчасти, бытовая техника и электроника, а также отдельные виды продуктов. По оценкам экспертов, до конца декабря могут снизиться цены и на другие продовольственные и непродовольственные товары. NEWS.ru составил большой список. Подробнее — в материале портала.

На что уже снизились цены в 2025 году

Автозапчасти

С начала 2025 года автозапчасти в России подешевели в среднем на 10%. Например, воздушный фильтр Volvo в январе 2025 года стоил 13,14 тысячи рублей, а уже в июле — 10,42 тысячи.

По данным «Авито», сильнее всего с января по июль подешевели автокомпоненты китайской марки O.E.M. и Mazda — на 8%, а также Mercedes-Benz — на 5%.

Эксперты связывают это с укреплением курса рубля к доллару. Большинство категорий комплектующих по-прежнему завозятся в РФ из-за рубежа. По этой причине их стоимость напрямую зависит от соотношения в валютной паре.

Автомобили

Согласно данным «Авито Авто», с начала года средняя стоимость востребованных новых автомобилей, представленных на платформе, снизилась на 3%, до 2,8 млн рублей. В годовом отношении новые машины в России стали доступнее на 0,7%.

Наиболее заметно снизилась стоимость кроссовера Haval M6 (на 5,2%), Solaris KRS (на 4,8%), китайского автомобиля Haval Jolion (на 3,9%), кроссовера Chery Tiggo 4 (на 3,8%) и Solaris KRX (на 3,5%).

Средняя стоимость автомобиля с пробегом упала на 3,6%, до 800 тысяч рублей. Особенно заметно подешевели машины марок Chevrolet (−6,5%), Ford (−4,4%), Nissan (−4,4%), Lada (−4,1%) и Kia (−4%).

Haval Jolion Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Продукты и техника

Среди продуктов рекордсменом по падению цен оказались куриные яйца, с начала года они подешевели на 28,58%, следует из данных Росстата.

Также в январе — июле на 4,55% подешевели овощи и фрукты, на 2,08% — крупы и бобовые, на 1,47% — сахар, на 0,82% — сливочное масло. Из непродовольственных товаров зафиксировано снижение цен на телерадиотовары (−9,54%), бытовую технику (−4,64%), обувь (−1,85%) и трикотажные изделия (−0,62%).

Какие еще товары и услуги подешевеют до конца года

Автомобили

По мнению доцента кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александра Тимофеева, цены на автомобили продолжат снижаться.

«На фоне изменения курса рубля ввозимые новинки могут оказаться привлекательнее тех, что уже есть у дилеров. Самая большая проблема последних — в росте числа непроданных машин даже 2023 и 2024 годов», — рассуждает эксперт. В условиях текущих низких продаж дилерам придется либо менять формат ведения бизнеса, либо «договариваться» с государством и банками относительно размера утильсбора и кредитных скидок, считает экономист.

Техника и электроника

При укреплении рубля до конца 2025 года могут подешеветь бытовая техника, электроника, смартфоны и компьютерные комплектующие, считает владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта «Альянс Тракс» Алексей Иванов.

«Ослабление валютного давления также способно привести к снижению цен на одежду, обувь и товары повседневного спроса, которые завозятся из-за рубежа», — рассуждает собеседник NEWS.ru.

В отдельных сегментах услуг, где значительная часть затрат формируется за счет импортного оборудования или программного обеспечения, также возможна коррекция цен. Это, в частности, относится к ремонту техники, обслуживанию автомобилей, а также сфере туризма (при расчетах за зарубежные услуги).

Продукты

Ожидаемый рекордсмен 2025 года по снижению цен — куриные яйца. «По итогам года мы, вероятнее всего, увидим, что цены на них как минимум на 25% окажутся ниже прошлогодних», — говорит в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

По его мнению, цены на сахар и крупы (рис, пшено, гречка) по итогам года будут на 3–5% ниже значений 2024 года, сливочное масло — дешевле на 2–3%. «А с учетом проводимых торговыми сетями акций осенью 2025 года получится купить масло на 10–15% дешевле, чем год назад», — отмечает эксперт.

По мнению Тимофеева, в ближайшее время продолжат дешеветь сезонные продукты (борщевой набор) — до 30%, арбузы и дыни — еще на 20%. «Продавать их начали еще с начала июля — привозные из Узбекистана и других стран, а сейчас появились российские, и рынок перенасыщен», — объясняет он.

По оценкам гендиректора экспертно-аналитического центра «АБ-Центр» Алексея Плугова, цены на картофель и овощи борщевого набора будут снижаться вплоть до конца октября и потеряют еще 18–25% относительно текущего уровня.

Кредиты

Стоимость заемных средств будет снижаться по мере снижения ключевой ставки.

Напомним, в июле ЦБ опустил ее сразу на два процентных пункта — с 20% до 18%. И до конца года, по прогнозу экспертов, она опустится еще несколько раз (заседания совета директоров Банка России пройдут 12 сентября, 24 октября и 19 декабря), до 15–16%. Соответственно, подешевеют ипотека и кредиты.

На что могут снизиться цены в 2026 году

В 2026 году, при сохранении сильного рубля и стабильной внешнеторговой ситуации, цены снизятся на 3–7% на отдельные категории товаров, прогнозирует Иванов.

«Особенно заметным это снижение может быть в сегменте электроники и бытовой техники, где конкуренция высока, а стоимость напрямую зависит от валютного курса», — уточняет эксперт. Импортные продукты — цитрусовые, кофе, чай, морепродукты — могут подешеветь на 2–4% в отсутствие новых логистических или санкционных ограничений, говорит Иванов.

По прогнозу Балынина, фотоаппараты и видеокамеры по итогам года станут дешевле на 3–5%, телевизоры, пылесосы и холодильники — на 4–12%, ноутбуки и компьютеры — на 8–17%, смартфоны и планшеты — на 10–25%.

«В зависимости от производителя, модели и конкретного продавца темпы снижения цен могут быть и более приятными, особенно если принимать во внимание постоянно проводимые акции», — отмечает экономист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам Плугова, в первом полугодии 2026 года в целом будет наблюдаться «сезонное восстановление цен», но по большинству позиций (особенно по картофелю) цены будут в целом ниже, чем в первом полугодии 2025 года. Это относится в том числе к луку, моркови, свекле и капусте, добавляет собеседник NEWS.ru.

