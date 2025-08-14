Готовлю томаты с финиками — вкус восточного базара!

Вяленые томаты «Восточный базар» с финиками и тахини — это экзотическая вариация классической закуски. Для приготовления потребуется 1 кг томатов черри, 100 г фиников без косточек, 2 ст. л. тахини, 1 ч. л. зиры, 1/2 ч. л. кардамона, 3 ст. л. оливкового масла и 1 ч. л. морской соли.

Томаты разрезают пополам и освобождают от семян. Финики превращают в однородную пасту, соединяют с тахини и восточными специями. Каждую половинку помидоров смазывают ароматной смесью, затем вялят при 100 градусах 5–6 часов. В завершение сбрызгивают оливковым маслом для глянцевого блеска.

Особенность рецепта вяленых томатов «Восточный базар» — гармония сладковатых и пряных нот с кремовой текстурой тахини. Такая закуска прекрасно сочетается с хумусом, свежими сырами или восточными лепешками. Хранят в стеклянных емкостях до двух недель.

