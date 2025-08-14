Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 22:46

Готовлю томаты с финиками — вкус восточного базара!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вяленые томаты «Восточный базар» с финиками и тахини — это экзотическая вариация классической закуски. Для приготовления потребуется 1 кг томатов черри, 100 г фиников без косточек, 2 ст. л. тахини, 1 ч. л. зиры, 1/2 ч. л. кардамона, 3 ст. л. оливкового масла и 1 ч. л. морской соли.

Томаты разрезают пополам и освобождают от семян. Финики превращают в однородную пасту, соединяют с тахини и восточными специями. Каждую половинку помидоров смазывают ароматной смесью, затем вялят при 100 градусах 5–6 часов. В завершение сбрызгивают оливковым маслом для глянцевого блеска.

Особенность рецепта вяленых томатов «Восточный базар» — гармония сладковатых и пряных нот с кремовой текстурой тахини. Такая закуска прекрасно сочетается с хумусом, свежими сырами или восточными лепешками. Хранят в стеклянных емкостях до двух недель.

Ранее мы рассказывали, как приготовить уникальную хреновину с портвейном.

томаты
финики
домашние заготовки
рецепты
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что нельзя делать с медом?
«Уличные замашки»: ЕС расшатывает мировое сообщество и РФ перед саммитом
СК завел дело после убийства федерального судьи под Волгоградом
Как розмарин превращает обычное повидло в шедевр
Составлен список товаров, которые подешевеют до конца 2025 года и в 2026-м
Число пострадавших из-за атаки дронов на Ростов-на-Дону выросло
В США объявили крупное вознаграждение за сведения о россиянах
«Радиостанция Судного дня» передала две загадочные шифровки
Готовлю томаты с финиками — вкус восточного базара!
Трамп не исключил возможность ослабления НАТО ради мира на Украине
Как определить качество меда?
Силы ПВО перехватили 13 дронов над тремя российскими областями
Трамп выразил уверенность в урегулировании конфликта на Украине
В ГД попросили не ограничивать звонки в Telegram и WhatsApp
Вандал разгромил собор в Анкоридже перед саммитом Путина и Трампа
Как будут охранять Путина и Трампа на Аляске, возможны ли провокации
Володин выразил признательность Ким Чен Ыну на встрече в Пхеньяне
«Спасем жизни»: Трамп объяснил важность встречи с Путиным на Аляске
Эксперт рассказал, что ждет Украину после переговоров Путина и Трампа
Появились детали убийства федерального судьи в Волгоградской области
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада
Общество

Посадите в августе, зацветет в октябре! Неприхотливый многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.