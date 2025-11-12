Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 08:01

Морозилка вместо духовки: удивительный десерт из фиников дома — готовлю 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Когда хочется приготовить что-то особенное для любимого человека, но нет времени на сложные десерты, эти финики становятся настоящей палочкой-выручалочкой. Элегантно, вкусно и очень быстро.

Для десерта мне понадобится: королевские финики, темный шоколад (100 г), маскарпоне (50 г), фисташки (30 г), морская соль крупного помола.

Финики аккуратно разрезаю вдоль и удаляю косточку. Чайной ложкой заполняю каждую финиковую «лодочку» маскарпоне. Слегка закрываю и убираю в морозилку на 25–30 минут — они должны хорошо охладиться. Фисташки мелко рублю. Шоколад растапливаю на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами. Достаю финики из морозилки. Каждый финик обмакиваю в растопленный шоколад, используя вилку или шпажку. Выкладываю на пергамент и сразу посыпаю щепоткой морской соли и измельченными фисташками. Отправляю в холодильник на 10–15 минут для застывания шоколада. Подаю охлажденными. Храню в холодильнике в герметичном контейнере до 5 дней.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

еда
десерты
конфеты
финики
шоколад
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
