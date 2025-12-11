Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 15:54

Готовлю к Новому году домашние конфеты — беру финики и маскарпоне: изысканный десерт за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Кажется, что финики и шоколад — простое сочетание, но маскарпоне выводит его на новый уровень. Нежная кремовость и соленые нотки делают вкус по-настоящему сложным.

Для десерта мне понадобится: королевские финики, темный шоколад (100 г), маскарпоне (50 г), фисташки (30 г), морская соль крупного помола.

Финики аккуратно разрезаю вдоль и удаляю косточку. Чайной ложкой заполняю каждую финиковую «лодочку» маскарпоне. Слегка закрываю и убираю в морозилку на 25--30 минут — они должны хорошо охладиться. Фисташки мелко рублю. Шоколад растапливаю на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами. Достаю финики из морозилки. Каждый финик обмакиваю в растопленный шоколад, используя вилку или шпажку. Выкладываю на пергамент и сразу посыпаю щепоткой морской соли и измельченными фисташками. Отправляю в холодильник на 10--15 минут для застывания шоколада. Подаю охлажденными. Храню в холодильнике в герметичном контейнере до 5 дней.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Как навсегда избавиться от желтых разводов на ковре без химчистки: простой домашний способ, который возвращает ворсу свежий вид и яркость
Общество
Как навсегда избавиться от желтых разводов на ковре без химчистки: простой домашний способ, который возвращает ворсу свежий вид и яркость
Банка фасоли и плавленый сырок для незабываемой намазки — идеальная закуска за копейки, которая готовится 5 минут
Общество
Банка фасоли и плавленый сырок для незабываемой намазки — идеальная закуска за копейки, которая готовится 5 минут
Банка фасоли и плавленый сырок для незабываемой намазки — идеальная закуска за копейки, которая готовится 5 минут
Общество
Банка фасоли и плавленый сырок для незабываемой намазки — идеальная закуска за копейки, которая готовится 5 минут
Морозилка вместо духовки: удивительный десерт из фиников дома — готовлю 15 минут
Общество
Морозилка вместо духовки: удивительный десерт из фиников дома — готовлю 15 минут
Больше никаких котлет — эти «гнезда» семья уплетает на раз-два: весь секрет в начинке
Общество
Больше никаких котлет — эти «гнезда» семья уплетает на раз-два: весь секрет в начинке
еда
финики
сыры
рецепты
Новый год
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 50 человек пострадали от утечки газа в поезде
Стало известно о спасении человека из-под завалов после сильного взрыва
Россиянам дали советы, как не ошибиться с выбором елки на Новый год
Мерц пожаловался, что США неверно понимают суть Евросоюза
Цифровой надзор без иллюзий: что дает онлайн-контроль стройки
Батрутдинов стал Шуриком, Кузьмина беременна двойней: киноновинки декабря
Названы возможные сроки возвращения России на мировой рынок
Инженер посоветовала наиболее экологичный вариант новогодней елки
Вдова отправила прах мужа в стратосферу
«Жужжалка» вышла в эфир с новым несуществующим словом
Что подарить на Новый год друзьям: 100+ идей для лучших подарков
В Минобороны раскрыли цели новых ударов ВС России
На популярном курорте начали массово досматривать россиян и искать вейпы
Одна нейросеть столкнулась с масштабным сбоем
Бывший премьер Украины заявил о скрытой от него информации перед Майданом
Гаттузо пошутил о его сравнении с Галустяном в роли тренера «ГазМяса»
Маркетолог сравнил цены на домашний и кофе навынос
В Роскачестве предостерегли от украшения елки с помощью бубликов
На Украине преступники использовали БПЛА для убийства
Мать ребенка с ДЦП получила штраф за инвалидную коляску
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.