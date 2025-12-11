Готовлю к Новому году домашние конфеты — беру финики и маскарпоне: изысканный десерт за 15 минут

Кажется, что финики и шоколад — простое сочетание, но маскарпоне выводит его на новый уровень. Нежная кремовость и соленые нотки делают вкус по-настоящему сложным.

Для десерта мне понадобится: королевские финики, темный шоколад (100 г), маскарпоне (50 г), фисташки (30 г), морская соль крупного помола.

Финики аккуратно разрезаю вдоль и удаляю косточку. Чайной ложкой заполняю каждую финиковую «лодочку» маскарпоне. Слегка закрываю и убираю в морозилку на 25--30 минут — они должны хорошо охладиться. Фисташки мелко рублю. Шоколад растапливаю на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами. Достаю финики из морозилки. Каждый финик обмакиваю в растопленный шоколад, используя вилку или шпажку. Выкладываю на пергамент и сразу посыпаю щепоткой морской соли и измельченными фисташками. Отправляю в холодильник на 10--15 минут для застывания шоколада. Подаю охлажденными. Храню в холодильнике в герметичном контейнере до 5 дней.

