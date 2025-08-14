Число пострадавших из-за атаки дронов на Ростов-на-Дону выросло

Количество пострадавших в результате атаки украинского беспилотника на жилой дом в центре Ростова-на-Дону увеличилось до 15 человек. Среди них — двое детей, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

По уточненным данным, в результате атаки различные ранения получили 15 человек. В медучреждениях города сейчас находятся четверо из них, в том числе двое детей, все — в состоянии средней тяжести, — говорится в официальном заявлении.

Четыре человека, включая несовершеннолетних, продолжают получать медицинскую помощь в больницах города. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Местные власти уже зафиксировали 175 обращений от жителей за единовременной денежной помощью в связи с инцидентом. Атака беспилотника на многоэтажное жилое здание произошла днем, вызвав значительные разрушения. На месте в данный момент работают саперы. После них будет снято оцепление, и муниципальная комиссия приступит к оценке полученного ущерба.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли удар, использовав беспилотник «Аэропракт» — «Летучая лисица». Этот дрон фактически является переделанным спортивным самолетом. Скорость такого БПЛА может достигать 200 км в час, а бомбовая нагрузка — до 100 кг.