Удар по Польше, мигрантов «взяли за шкирку», база ВСУ в огне: что дальше

Удар по Польше, мигрантов «взяли за шкирку», база ВСУ в огне: что дальше

Наблюдатели допустили удар РФ по Польше в случае военной агрессии в Калининграде, в России придумали способ выявлять потенциальных преступников среди детей-мигрантов, российские войска обрушили на Украину серию болезненных точечных ударов в преддверии саммита на Аляске — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Обострение ситуации вокруг Калининграда: как Россия ответит Польше?

Немецкая газета Bild сообщила, что Россия усиливает присутствие в Балтийском регионе как на воде, так и в воздухе. В статье отмечается, что авиация и флот ВС РФ все чаще подходят к границам стран НАТО. Кроме того, через Балтийское море идет большой поток танкеров, следующий в основном в порт Усть-Луга.

В субботу, 9 августа, министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области. По его словам, укрепление береговой системы наблюдения и наращивание средств отражения атак БПЛА стали приоритетными задачами для региона. Также Белоусов проверил подразделения войск ПВО и дал ряд поручений командованию Балтийского флота.

Ранее в июле командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО может полностью стереть с лица земли Калининградскую область. Также военачальник отметил, что Альянс реализует стратегию, направленную на укрепление военно-промышленного сотрудничества и наращивание возможностей стран НАТО для противодействия «российской угрозе».

Североатлантический альянс давно уже вынашивает подобные планы, отметил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Баранец. «Они забывают, что у России там есть свой кусок Балтийского берега. Так что натовский генерал Донахью здесь проявил безграмотность. Кроме того, у РФ там достаточно мощная группировка», — отметил Баранец.

Военэксперт не исключил размещения там новейших ракетных систем «Орешник». Кроме того, он напомнил, что Россия намерена передать комплексы соседней Белоруссии.

«И вообще, у нас достаточно мощные ракеты, которые даже не надо доставлять в Калининградскую область авиацией. Мы можем с Урала запустить ракеты, которые попадут в те войска НАТО, которые будут нападать на этот регион. И безусловно, нам поможет наш союзник — Белоруссия, которая, случись что, будет драться за Калининградскую область», — сказал Баранец.

Установка ракетного комплекса «Орешник» в представлении ИИ Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Еще в 2019 году в Калининградской области были развернуты зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Военно-аналитический сайт Defence News отмечал: «Эти комплексы не только защищают небо над российским анклавом и делают неэффективной любую атаку, но и заставляют чувствовать себя небезопасно авиацию НАТО во всем Балтийском регионе, в Польше и Германии. Это зона контроля С-400».

«Они этого боятся, как мыши кота. У них во всех планах, во всех учениях предусмотрено, что через Сувалкский коридор танковые армады Белоруссии и России рванут на помощь Калининграду. Они спят и видят, разрабатывают свои агрессивные планы. И потому они уже приготовились его перекрыть. Они нас за дураков держат? Вы подтягиваете туда орудия, танки перекрываете, а мы ударим с совершенно другой стороны! Сразу вглубь Польши или Литвы, например. Откуда они уйдут к коридору? У них все и рухнет», — завершил Баранец.

Детей мигрантов «взяли за шкирку»: в школах начнут выявлять насильников?

По данным Telegram-канала Readovka, российские школы получили от МВД специальные методички, где объясняется, как выявлять среди детей-мигрантов лиц, склонных к преступлениям. В документе подробно описываются причины асоциального поведения приезжих, процесс их адаптации и последствия неудачной ассимиляции. «Детей мигрантов взяли за шкирку», — описывают инициативу инсайдеры.

Педагогам советуют обращать внимание на то, как ребенок ведет себя в коллективе, насколько он включен в образовательный процесс, чем интересуется и нет ли у него признаков употребления наркотиков.

Если беседы с проблемным ребенком и его родителями не помогли, то тогда следует подключать компетентные органы — от социальных служб до правоохранителей. В МВД призвали оперативно передавать информацию, если школьник использует символику террористических организаций или участвует в обороте «запрещенки».

Инсайдеры предполагают, что такой поворот стал следствием приказа президента России Владимира Путина. Ранее Telegram-канал «Конспиролог #1» писал, что с сентября 2025 года школы и колледжи начнут передавать в МВД данные о детях мигрантов — от национальности до успеваемости. Взамен силовики проинформируют учебные заведения о миграционном статусе несовершеннолетних. Формально — ради координации, но, по словам источников, реальная цель — контроль за нелегалами и «неблагонадежными» диаспорами.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Кроме того, источники считают, что «взятие за шкирку» отпрысков приезжих — это ответ на серию изнасилований, когда дети мигрантов надругались над малолетними россиянами. Инсайдеры не сомневаются, что теперь диаспоры не смогут «отмазать» малолетних преступников-иностранцев, так как ими самими тоже вплотную занялись российские власти.

Этот вопрос — один из ключевых в Кремле: Telegram-канал INSIDER-T отмечал, что власти разрабатывают конкретные жесткие шаги, чтобы искоренить существование каких-либо надзаконных органов, которые создают мигранты из стран Средней Азии и Закавказья.

В частности, источники передавали о масштабной «зачистке» лидеров диаспор. Под прицелом те, кто, по мнению спецслужб, представляет угрозу государственной безопасности или интересам РФ, уточняли инсайдеры.

Процесс, судя по всему, уже пошел. Так, летом в Москве правоохранители решили выдавить нелегальных мигрантов из уязвимых секторов экономики — прежде всего, уличной торговли, стройки и сервисов доставки.

«Особое внимание уделяется крупным рынкам, хостелам и складским комплексам на юго-востоке столицы. Под предлогом санитарных рейдов закрываются целые ангары и павильоны. По слухам, обсуждается даже точечная блокировка доставки в нескольких агрегаторах, где зафиксированы массовые нарушения со стороны курьеров», — сообщал INSIDER BLACK.

На Украине пекло: что известно об ударе Белоусова перед саммитом на Аляске?

Армия России продолжает наносить болезненные точечные удары по противнику и ведет собственную подготовку к встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Так, в ночь на 14 августа новая серия ударов пришлась по военным целям в окрестностях Кременчуга (Полтавская область) и Нежина (Черниговская область), сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Районы, расположенные далеко от линии фронта, на самом деле очень важны — там расположены последние электроподстанции 330 кВ, на которых «висят» весь северо-восток Украины и, соответственно, объекты ВСУ.

Андрей Белоусов Фото: МО РФ

Лебедев называет ключевые цели ударов ВС РФ: разрыв системы материально-технического снабжения ВСУ, выявление слабых мест ПВО (ракеты пробивают эшелоны защиты, а БПЛА заходят на цели там, где оборона уже отвлечена), удары по командным пунктам и технике, дезорганизация командования, уничтожение ремонтных и складских зон.

Подпольщик допустил, что ВС РФ для создания благоприятного фона перед саммитом на Аляске снизили интенсивность своих ударов, но главное, что они продолжаются. Как отмечают источники, министра обороны России Андрея Белоусова не остановить. По их информации, таким образом ВС РФ активно «готовят почву» на случай, если украинский главарь Владимир Зеленский не примет условия, о которых Путин и Трамп договорятся на Аляске, и будет упираться дальше (вероятность этого инсайдеры оценивают в 99%).

Так, в ночь на 12 августа после ударов ВС РФ горели тренировочные лагеря ВСУ, до отказа забитые иностранными наемниками. Шквал поражающих элементов, летящих по палаткам и казармам, резко отрезвил европейцев. «База ВСУ сгорела с натовцами», — делятся инсайдеры подробностями об ударе по объекту в Черниговской области, под который, предположительно, попали в том числе инструкторы Альянса.

«262-й учебный центр ВСУ, дислоцированный в районе поселка Гончаровское в Черниговской области, по данным разведки, активно использовался для проведения подготовки и переподготовки личного состава, в том числе наемников из Колумбии», — сообщает Telegram-канал «НгП раZVедка».

При этом был полностью уничтожен узел связи батальона и выгорел склад с учебными боеприпасами, уточняет источник.

Подполье на Украине сообщило также о прилете в базу «Десна» (169-й учебный центр сухопутных войск ВСУ). Даже командование ВСУ вынуждено было признать факт ударов — правда, занизив потери примерно в 20 раз.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Инсайдеры констатируют, что постоянные потери и сложнейшая дипломатическая обстановка перед саммитом на Аляске уже пошатнули уверенность союзников президента Украины Владимира Зеленского в Европе. В частности, французский лидер Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер в панике готовятся сократить финансирование Украины, говорят украинские источники.

«Британия и страны ЕС предупредили ОП о сокращении финансирования Украины на 2026 год. Партнеры не могут заменить военную помощь США и предупредили [главу ОП] Андрея Ермака о необходимости скорректировать расходы на следующий год», — указывает украинский Telegram-канал «Резидент».

Транш на €3,2 млрд был одобрен Советом ЕС 8 августа — в день, когда стало известно о саммите на Аляске. Он может стать последним, пишет The Times.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Мусорщик из Парижа и «Сапсан» в воздухе: новости СВО на вечер 14 августа

Сбили «Сапсан» на взлете: как РФ покончила с ракетной программой Украины

ВСУ готовят вторжение в Белгород? «Бомбежка» дронами, жертвы, цели Киева

«США признают Крым»: шок-прогноз ИИ об итогах встречи Путина и Трампа

Кто поедет на саммит России и США на Аляске: состав делегаций, подробности