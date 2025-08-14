Мусорщик из Парижа и «Сапсан» в воздухе: новости СВО на вечер 14 августа

Российские войска поразили запасной пункт задействованного в производстве ракет «Сапсан» Павлоградского химического завода (ПХЗ) в Житомирской области. Операция проведена совместно Министерством обороны и Федеральной службы безопасности. Также поражены четыре предприятия по производству дальнобойных ракет «Сапсан».

Россия нанесла Украине колоссальный ущерб, поразив производство дальнобойных ракет, сообщили в ФСБ. Российские спецслужбы отметили, что урон оказался значительно серьезнее, чем потери РФ в ходе украинской операции «Паутина».

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 14 августа, читайте в материале NEWS.ru.

ВС России заняли еще два населенных пункта

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Щербиновка Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В операции участвовали военнослужащие Южной группировки войск.

Также в военном ведомстве объявили о взятии под контроль населенного пункта «Искра». Задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток».

Раскрыто число уничтоженных украинских БПЛА в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 268 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщила пресс-службы Минобороны РФ. Также были перехвачены четыре украинские управляемые авиационные бомбы.

Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия ВС России также нанесли удары по местам скопления украинских дронов, складам боеприпасов и пунктов дислокации ВСУ и украинских наемников в 147 районах, добавили в российском военном ведомстве.

ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боец вышел врукопашную против ВСУ

В российских силовых структурах сообщили, что в Сумской области командование Вооруженных сил Украины делает ставку на штурмовые полки и Силы специальных операций (ССО). Отмечается, что украинские десантники на этом направлении утратили боеспособность.

Тем временем боец штурмовой роты «Нефрит» 37-й бригады группировки войск «Восток» с позывным Белый рассказал, как столкнулся с украинской засадой в районе населенного пункта Январское в Днепропетровской области. Несмотря на численное превосходство противника, ему в одиночку удалось справиться с ним и выйти из боя живым, уничтожив троих военных ВСУ.

Как выяснилось, засада была разделена на две группы. После ликвидации первой тройки на бойца напали еще двое. Благодаря физической подготовке ему удалось одолеть противника в рукопашной схватке.

Боец СВО рассказал о новых «боевых лошадях» на фронте

Легкие и маневренные мотоциклы стали новыми «боевыми лошадьми» на передовой, а именно ключевым инструментом для быстрых и неожиданных атак, заявил NEWS.ru боец СВО казак Юрий Деев. По его словам, такая техника позволяет российским военным оперативно врываться в расположение противника, нанося значительный урон.

Боец отметил, что особенно эффективно мотоштурмы применялись на Южно-Донецком направлении и при взятии Угледара.

В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Экс-разведчик назвал число погибших на фронте французов

На фронте погибли 20 французских наемников ВСУ, сообщил бывший полицейский и экс-сотрудник французской контртеррористической разведки капитан в отставке Николя Чинкуини. Также он рассказал, что еще девять человек получили тяжелые травмы.

В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Экс-полицейский рассказал, что недавно был ликвидирован мусорщик из Парижа Кевин Лаззари. По словам экс-разведчика, он находился на Украине всего несколько месяцев, был в 1-м батальоне интернационального легиона украинских сухопутных войск.

