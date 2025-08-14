Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 14:03

Раскрыто число уничтоженных украинских БПЛА в зоне СВО за сутки

Силы ПВО России сбили за сутки 268 БПЛА и четыре авиабомбы в зоне СВО

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 268 беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщила пресс-службы Минобороны РФ. Также были перехвачены четыре украинские управляемые авиационные бомбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 268 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили, что ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Щербиновка и Искра в Донецкой Народной Республике. В операциях участвовали военнослужащие Южной группировки войск и группировки войск «Восток».

До этого стало известно, что российские военные нанесли удары по объектам ВПК Украины в Днепропетровской и Сумской областях. Таким образом, была сорвана попытка Киева и его союзников на Западе организовать производство ракет для осуществления атак на РФ. В оборонном ведомстве отметили, что в июле российские военные нанесли удары по конструкторским бюро на Украине, а также заводам по производству ракетного топлива. Также были уничтожены комплексы ПВО западного производства.

ВС РФ
ПВО
ВСУ
БПЛА
дроны
СВО
