В Египте назвали число пострадавших в ДТП с российскими туристами Sada el-Balad: 44 человека пострадали в ДТП с автобусом в Египте

В ДТП с автобусом в Египте пострадали 44 человека, сообщил телеканал Sada el-Balad. Среди раненых четыре египтянина, о российских туристах данные не приводятся.

Телеканал отметил, что 10 человек получили травмы средней степени тяжести, у 19 пострадавших ушибы и ссадины. Всем раненым незамедлительно оказали медпомощь.

Ранее посольство России в Каире сообщило, что не имеет актуальных данных по числу пострадавших в результате ДТП с автобусом в Египте. Там добавили, что всем раненым оказывают помощь туроператор, страховые компании и местные больницы.

До этого в диппредставительстве рассказали, что туристка из России погибла в результате ДТП с автобусом в Египте. Кроме того, один человек получил ранения, его госпитализировали. Авария произошла на трассе, соединяющей Шарм-эш-Шейх и столицу Египта.

В начале августа шесть россиян пострадали в ДТП в провинции Караман в центральной части Турции. По данным посольства РФ в Анкаре, всех пострадавших доставили в местный госпиталь, им оказали медицинскую помощь.