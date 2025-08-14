В посольстве РФ ответили на вопрос о числе пострадавших при ДТП в Египте

В посольстве РФ ответили на вопрос о числе пострадавших при ДТП в Египте Посольство РФ заявило, что не имеет данных по числу пострадавших в ДТП в Египте

Посольство России в Каире сообщило ТАСС, что не имеет актуальных данных по числу пострадавших в результате ДТП с автобусом в Египте. Там отметили, что всем раненым оказывают помощь туроператор, страховые компании и местные больницы.

Мы в настоящий момент не располагаем оперативной информацией о числе россиян, которым нужна помощь, — говорится в сообщении.

Ранее в диппредставительстве рассказали, что туристка из России погибла в результате ДТП с автобусом в Египте. Кроме того, один человек получил ранения, его госпитализировали. Авария произошла на трассе, соединяющей Шарм-эш-Шейх и столицу Египта.

До этого шесть россиян пострадали в четверг, 7 августа, в ДТП в провинции Караман в центральной части Турции. По данным посольства РФ в Анкаре, всех пострадавших доставили в местный госпиталь, им оказали медицинскую помощь.

Днем ранее неизвестный водитель насмерть сбил 37-летнего мужчину в Муйском районе Бурятии и скрылся с места ДТП. Авария случилась в поселке Таксимо. Водитель совершил наезд на человека в вечернее время у железнодорожного шлагбаума, расположенного рядом с аэропортом.