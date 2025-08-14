Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 16:55

В посольстве РФ ответили на вопрос о числе пострадавших при ДТП в Египте

Посольство РФ заявило, что не имеет данных по числу пострадавших в ДТП в Египте

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Посольство России в Каире сообщило ТАСС, что не имеет актуальных данных по числу пострадавших в результате ДТП с автобусом в Египте. Там отметили, что всем раненым оказывают помощь туроператор, страховые компании и местные больницы.

Мы в настоящий момент не располагаем оперативной информацией о числе россиян, которым нужна помощь, — говорится в сообщении.

Ранее в диппредставительстве рассказали, что туристка из России погибла в результате ДТП с автобусом в Египте. Кроме того, один человек получил ранения, его госпитализировали. Авария произошла на трассе, соединяющей Шарм-эш-Шейх и столицу Египта.

До этого шесть россиян пострадали в четверг, 7 августа, в ДТП в провинции Караман в центральной части Турции. По данным посольства РФ в Анкаре, всех пострадавших доставили в местный госпиталь, им оказали медицинскую помощь.

Днем ранее неизвестный водитель насмерть сбил 37-летнего мужчину в Муйском районе Бурятии и скрылся с места ДТП. Авария случилась в поселке Таксимо. Водитель совершил наезд на человека в вечернее время у железнодорожного шлагбаума, расположенного рядом с аэропортом.

Россия
Египет
посольства
туристы
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик назвал санкции, которые действительно мешают России
Песков рассказал о ходе подготовки саммита лидеров России и США на Аляске
В Кремле раскрыли, что дал визит Уиткоффа в Москву
В Кремле раскрыли, подпишут ли Путин и Трамп документы по итогам встречи
Диетолог раскрыла правду о свойствах меда
В Госдепе раскрыли, что Трамп хочет понять при встрече с Путиным
«Нам чужого не надо»: депутат о совместном проекте России и США в Арктике
Самолет с российской прессой вылетел на саммит США и России
Врач назвал косвенные признаки мужского бесплодия
Как правильно ухаживать за окнами, чтобы они служили 20+ лет
Мусорщик из Парижа и «Сапсан» в воздухе: новости СВО на вечер 14 августа
Белоусов поздравил участников боев за Искру и Щербиновку
На британской базе ВМС в Шотландии произошел серьезный ядерный инцидент
«Я лгала»: раскрыты результаты анализов украинской порномодели из Дубая
В посольстве РФ ответили на вопрос о числе пострадавших при ДТП в Египте
Врач перечислил группы риска по лихорадке чикунгунья
Мужчина домогался до девушки в трамвае, после чего угрожал изнасилованием
Мужчина убил приемного сына, засунув ему в рот массажер для спины
«У «Спартака» один шанс»: ветеран «Зенита» дал прогноз на дерби двух столиц
Стало известно, как уберечься от отравления домашним алкоголем
Дальше
Самое популярное
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.