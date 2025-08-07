Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 14:57

Шестеро россиян пострадали в ДТП за границей

Посольство в Анкаре: отдыхающие в Турции россияне пострадали в ДТП

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шесть россиян пострадали в четверг, 7 августа, в аварии в провинции Караман в центральной части Турции, передает посольство РФ в Анкаре. По данным дипломатического ведомства, которые приводит ТАСС, все пострадавшие находятся в местном госпитале, им оказывают медицинскую помощь. Инцидент произошел в 07:58 по местному времени (совпадает с московским).

В г. Караман произошло ДТП, в котором пострадали шесть российских граждан. Все пострадавшие находятся в госпитале г. Караман, им оказывается медицинская помощь. Посольство находится на связи с госпиталем и полицией, — сказано в сообщении.

Ранее неизвестный водитель насмерть сбил 37-летнего мужчину в Муйском районе Бурятии и скрылся с места ДТП. Авария случилась в поселке Таксимо. Водитель совершил наезд на человека в вечернее время у железнодорожного шлагбаума, расположенного рядом с аэропортом. На момент прибытия скорой помощи пешеход еще был жив. Мужчину госпитализировали, однако в медицинском учреждении он скончался от полученных травм.

посольства
ДТП
россияне
Турция
