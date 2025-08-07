Шестеро россиян пострадали в ДТП за границей Посольство в Анкаре: отдыхающие в Турции россияне пострадали в ДТП

Шесть россиян пострадали в четверг, 7 августа, в аварии в провинции Караман в центральной части Турции, передает посольство РФ в Анкаре. По данным дипломатического ведомства, которые приводит ТАСС, все пострадавшие находятся в местном госпитале, им оказывают медицинскую помощь. Инцидент произошел в 07:58 по местному времени (совпадает с московским).

В г. Караман произошло ДТП, в котором пострадали шесть российских граждан. Все пострадавшие находятся в госпитале г. Караман, им оказывается медицинская помощь. Посольство находится на связи с госпиталем и полицией, — сказано в сообщении.

