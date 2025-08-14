Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 20:33

Перепалка таксистов на дороге закончилась поножовщиной

В Москве таксист в ходе конфликта ударил коллегу ножом в сердце

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве таксисты не поделили дорожную полосу, из-за чего произошел конфликт, переросший в поножовщину, передает МК.RU. Мужчина ударил коллегу ножом под сердце и скрылся, но позднее был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Потерпевший находится в медицинском учреждении.

Разъяренные мужчины вышли из автомобилей и прямо на дороге стали выяснять отношения, используя нецензурную брань. Водитель KIA, оскорбившись, быстро ушел в сторону своей машины, достал из двери нечто похожее на нож, затем приблизился к 36-летнему коллеге и ударил его лезвием под сердце, — говорится в сообщении.

Ранее в Крыму москвич выпрыгнул из такси после кражи телефона. Потерпевший оценил гаджет в 6,5 тысячи рублей. Во время поездки подозреваемый вступил в словесную перепалку с водителем, схватил телефон и выбежал из машины прямо на ходу. Несмотря на травму головы, он сбежал с места происшествия.

До этого 26-летний водитель такси из Узбекистана был задержан в Ленинградской области по подозрению в изнасиловании 16-летней девочки. Пострадавшая обратилась в полицию, и злоумышленника задержали в тот же день. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, известно, что мужчина не состоит на миграционном учете в России.

таксисты
поножовщина
нападения
конфликты
