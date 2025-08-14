Перепалка таксистов на дороге закончилась поножовщиной

В Москве таксисты не поделили дорожную полосу, из-за чего произошел конфликт, переросший в поножовщину, передает МК.RU. Мужчина ударил коллегу ножом под сердце и скрылся, но позднее был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Потерпевший находится в медицинском учреждении.

Разъяренные мужчины вышли из автомобилей и прямо на дороге стали выяснять отношения, используя нецензурную брань. Водитель KIA, оскорбившись, быстро ушел в сторону своей машины, достал из двери нечто похожее на нож, затем приблизился к 36-летнему коллеге и ударил его лезвием под сердце, — говорится в сообщении.

