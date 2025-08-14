В российском регионе таксист пожаловался на странного вора

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В Крыму москвич выпрыгнул из такси после кражи телефона у водителя, сообщает «МК в Крыму». Как сообщается, 39-летний потерпевший обратился в полицию с заявлением. Стоимость гаджета он определил в 6,5 тысячи рублей.

Предварительно установлено, что подозреваемый, вызвав такси, во время поездки вступил в словесную перепалку с водителем. Внезапно злоумышленник схватил телефон с панели приборов и выпрыгнул из движущегося автомобиля. Несмотря на травму головы, полученную при падении, ему удалось сбежать с места происшествия.

Ранее в Новосибирске злоумышленники украли из ювелирного магазина 79 золотых цепочек и 16 браслетов на сумму около 4 млн рублей. Спустя всего несколько минут подозреваемого задержали полицейские вместе с награбленным. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ.

Ранее семья жителей Балахны получила условные сроки за кражи имущества соседей по дачному товариществу. Трое родственников забирали цветы, садовый инвентарь и бытовую технику — всего на сумму более 300 тысяч рублей.

