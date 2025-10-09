Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 10:41

Взбесившаяся россиянка в пылу ссоры пырнула сожителя ножом в пах

В Южно-Сахалинске женщина убила сожителя, вонзив ему нож в пах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Южно-Сахалинска убила своего сожителя, вонзив нож ему в пах, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области. По информации ведомства, между 28-летней женщиной и ее 27-летним гражданским произошел бытовой конфликт.

7 октября фигурантка вместе со своим сожителем находились в квартире дома, расположенного по улице Гайдука, <...> где между ними произошла ссора. Подозреваемая нанесла своему сожителю удар ножом в паховую область, — отметили в СК.

От полученного ранения мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности. Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

Ранее житель Ивановской области получил девять лет колонии строгого режима за убийство, совершенное из-за кровавого пятна на футболке приятельницы. Осужденный распивал спиртное в собственной квартире с компанией знакомых. Заметив кровь на футболке женщины, он ошибочно предположил, что ее ранил другой гость, и вступил с ним в схватку.

Южно-Сахалинск
убийства
поножовщина
преступления
уголовные дела
