Взбесившаяся россиянка в пылу ссоры пырнула сожителя ножом в пах

Жительница Южно-Сахалинска убила своего сожителя, вонзив нож ему в пах, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области. По информации ведомства, между 28-летней женщиной и ее 27-летним гражданским произошел бытовой конфликт.

7 октября фигурантка вместе со своим сожителем находились в квартире дома, расположенного по улице Гайдука, <...> где между ними произошла ссора. Подозреваемая нанесла своему сожителю удар ножом в паховую область, — отметили в СК.

От полученного ранения мужчина скончался на месте. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности. Максимальное наказание по данной статье составляет 15 лет лишения свободы.

