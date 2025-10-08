Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 12:59

Мужчина убил товарища из-за кровавого пятна на футболке приятельницы

В Кинешме мужчина получил девять лет колонии за убийство из-за футболки с кровью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Кинешмы получил девять лет колонии строгого режима за убийство, совершенное из-за кровавого пятна на футболке приятельницы, передает портал newsivanovo. По данным Ивановского областного суда, он нанес своему знакомому 28 ножевых ранений.

В материале говорится, что осужденный распивал спиртное в собственной квартире с компанией знакомых. Заметив кровь на футболке женщины, он ошибочно предположил, что ее ранил другой гость, и вступил с ним в схватку. Расправа продолжалась как в квартире, так и в подъезде дома, где потерпевший скончался от полученных ранений.

Коллегия присяжных, признав подсудимого виновным, сочла возможным применить к нему снисхождение, что повлияло на окончательный срок наказания. Дополнительно суд взыскал с осужденного 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу трех потерпевших.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина застрелил человека, после чего устроил пожар и свел счеты с жизнью. Все произошло в жилом комплексе «Царская столица» на Кременчугской улице.

Ивановская область
убийства
суды
приговоры
