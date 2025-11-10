Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Президент Сирии совершит исторический визит в США

Al Jazeera: аш-Шараа первым среди президентов Сирии посетит Белый дом

Ахмед аш-Шараа Ахмед аш-Шараа Фото: Ministerio De Asuntos Exteriores/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа совершит исторический визит в Вашингтон для переговоров в Белом доме, заявил глава сирийского МИД Асаад аш-Шибани. Данный визит станет первым за более чем 80 лет официальным посещением сирийским лидером резиденции американских президентов, передает телеканал Al Jazeera.

Министр иностранных дел Сирии подчеркнул, что это событие имеет исключительное историческое значение для двусторонних отношений. Он также сообщил, что в повестку переговоров войдут вопросы отмены международных санкций и открытие новой главы в отношениях между двумя государствами, поскольку Дамаск стремится к установлению прочного партнерства с Вашингтоном.

Это будет историческое событие, — подчеркнул аш-Шибани.

Со своей стороны, спецпредставитель США по Сирии Том Баррак подтвердил планы проведения данного визита. Он добавил, что в ходе переговоров стороны подпишут соглашение о присоединении Дамаска к международной коалиции по борьбе с «Исламским государством» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), которую возглавляет Вашингтон.

Ранее Минфин США сообщил, что страна временно сняла санкции с Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба. Решение принято в рамках усилий администрации главы Белого дома Дональда Трампа дать Сирии шанс на возрождение.

