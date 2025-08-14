Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 20:30

В Подмосковье сел самолет с вернувшимися из плена военнослужащими России

Фото: МО РФ

Самолет с вернувшимися из украинского плена 84 российскими военнослужащими на борту приземлился в одном из аэропортов, расположенных в Подмосковье, сообщает РИА Новости. Ожидается, что мужчинам окажут медицинскую и психологическую помощь в учреждениях Министерства обороны РФ. Что касается посреднических усилий гуманитарного характера, то в процессе обмена между двумя странами их оказали ОАЭ.

До этого NEWS.ru привел кадры общения освобожденных бойцов ВС России с семьями по телефону. На них один из освобожденных бойцов позвонил супруге и первым делом «заказал» приготовить блины к своему приезду. Другой военнослужащий разговаривал с мамой. Женщины не могли сдержать своих эмоций и плакали.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что Киев и Москва договорились об обмене 1200 военнопленных. Он добавил, что решение обсуждалось с главой офиса украинского лидера Андреем Ермаком и секретарем СНБО Рустемом Умеровым. При этом, как указывал Зеленский, Киев рассчитывал на возвращение не только военнопленных, но и гражданских лиц.

