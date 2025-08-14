В Сербии увеличилось число пострадавших в ходе беспорядков полицейских МВД Сербии: в ходе беспорядков пострадали 27 полицейских

В ходе ночных беспорядков в Сербии пострадали 27 полицейских, а также около 80 гражданских лиц, сообщил глава МВД страны Ивица Дачич на брифинге. По его словам, которые приводит ТАСС, задержаны 47 человек, составлено пять уголовных протоколов. Министр добавил, что повреждено пять служебных машин.

В результате ночных нападений на полицию были ранены 27 сотрудников. <…> По данным МВД, от действий протестующих пострадали более 70-80 человек, — сказал Дачич.

Ранее директор полиции Сербии Драган Васильевич сообщал, что в результате массовых протестов в сербском городе Врбас пострадали десятки человек. Он отмечал, что среди травмированных было 16 полицейских и 52 гражданских лица.

Инциденты произошли вечером 13 августа, когда возле здания Сербской прогрессивной партии и ее сторонников собрались протестующие. По данным Васильевича, правоохранители провели задержания участников беспорядков.

До этого экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что правительство президента Сербии переживает нестабильный период и уже «висит на волоске». Она отметила, что обстановка в стране представляется крайне запутанной.