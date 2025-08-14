Раскрыто, какое наказание грозит мигранту за изнасилование девочки в такси Адвокат Карабанов: за изнасилование девочки мигранту грозит 20 лет

За изнасилование можно лишиться свободы на срок до 20 лет, рассказал NEWS.ru адвокат и правозащитник Александр Карабанов, комментируя инцидент в Сертолово Ленинградской области, где мигрант-таксист надругался над 16-летней девочкой. Он заметил, что скорее всего мужчину отправят в колонию строгого режима.

По статье 131 УК РФ (Изнасилование) мигранту грозит срок до 15 лет в зависимости от квалификации, по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера) — до 20. При вынесении наказания будут учитывать факторы, характеризующие его личность. На приговоре негативно скажется факт, что он нелегально находится в России. Отмечу, что, скорее всего, его отправят в колонию строгого режима, — прокомментировал Карабанов.

По его словам, отбывать наказание мигрант будет в нашей стране, так как совершил преступление именно здесь. Адвокат призвал руководство МВД провести профилактическую работу и усилить паспортный контроль с целью ликвидации нелегалов.

В России находится несколько миллионов мигрантов, которые живут здесь без своих семей. Из-за того, что из физиологические мужское потребности не реализуются, они имеют предрасположенность к совершению подобных преступлений, — заметил адвокат.

Ранее сообщалось, какое наказание ждет мать, отца и отчима, изнасиловавших 11-летнюю девочку. Эксперты утверждают, что ребенку была нанесена сильнейшая душевная травма. Фактически родственники лишили ребенка права на нормальную жизнь, и теперь им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.