«Виновного казнить»: под Петербургом мигрант изнасиловал девочку в такси

В Ленинградской области вспыхнул грандиозный скандал. Днем в коттеджном поселке таксист-мигрант изнасиловал 16-летнюю девочку. Местные жители бурно обсуждают случившееся в соцсетях и требуют наказать преступника. Какой тюремный срок ему грозит, как случившееся может отразиться на психике несовершеннолетней, чем родители могут ей помочь — в материале NEWS.ru.

Кто изнасиловал девочку в Ленинградской области

12 августа в полицию обратился отец 16-летней девушки. Он сообщил, что днем ранее в СНТ «Ягодка» близ города Сертолово гражданин Узбекистана, работающий таксистом, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении его дочери. Впоследствии 26-летний подозреваемый, управлявший Hyundai Solaris, был задержан на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге.

Стражи порядка выяснили, что иностранец не состоит на миграционном учете и нелегально находится в РФ. Он был помещен в СИЗО, возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял его на контроль.

Как жители СНТ отреагировали на новость об изнасиловании девочки мигрантом

Жители СНТ бурно обсуждают случившееся в социальных сетях. Они считают, что виновного надо казнить.

«Как они живут здесь, да еще работать в такси умудряются? Неужели, пока он не совершил преступление, он спокойно обслуживает пассажиров? Одни вопросы: как нерусский черт, который не имеет права находиться в России, еще и работал в такси?» — написала Оксана в одном из местных пабликов «ВКонтакте».

При этом один из комментаторов осудил несовершеннолетнюю, которая подверглась насилию.

«Такие девочки пошли, лишь бы раскрутить на бабки да бесплатно покататься. Сначала соблазняют, а потом бегут жаловаться», — написал пользователь под ником Мухаммад.

Этот комментарий вызвал волну негодования. Многие напомнили его автору, что нужно уважать взгляды, законы и традиции страны, в которой мигранты проживают и работают.

«Если у вас на родине запрещено ходить в открытом виде, разве это дает вам право насиловать наших детей?! Представь, мы придем к тебе домой и будем переставлять диваны, как ты на это отреагируешь?! Да, не спорю, в любой нации есть моральные уроды. Но в нашей стране нельзя насиловать девушку только за то, что она в юбке», — возмутился один из комментирующих.

Сможет ли девочка восстановиться после изнасилования

Люди, пережившие сексуальное насилие в любой форме, нуждаются в помощи специалистов, заявила NEWS.ru психолог Эльвира Жданова. По ее мнению, девочке-подростку необходимо проработать эмоциональный стресс.

«Если этого не произойдет, последствия могут быть разные. Возможны психические расстройства, например раздвоение личности. Могут возникнуть вызванные психосоматикой болезни женских половых органов. При отсутствии поддержки вероятен самый страшный вариант — суицид», — сказала Жданова.

Чтобы этого не произошло, девочку ни в коем случае нельзя обвинять в случившемся. В этой ситуации она должна понимать, что рядом с ней находятся поддерживающие ее друзья и родные.

«Нужна работа с психологом, чтобы он помог ребенку собрать личность воедино. В этом случае хорошо помогают методы, позволяющие человеку переработать травмирующий его опыт. Есть специальные методы лечения психотравм», — отметила Жданова.

Какое наказание грозит мигранту за изнасилование девочки

Адвокат и правозащитник Александр Карабанов в разговоре с NEWS.ru отметил, что в России находятся несколько миллионов мигрантов, которые живут без семей. Из-за того, что не реализуются физиологические мужские потребности, у них есть предрасположенность к совершению преступлений подобного рода, подчеркнул он.

«Я считаю, что руководство МВД России должно провести профилактическую работу среди мигрантов и усилить паспортный контроль с целью избавления от нелегалов», — заявил он.

Карабанов подчеркнул, что по статье 131 УК РФ (изнасилование) мигранту грозит срок от 8 до 15 лет в зависимости от квалификации, а по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) — до 20 лет. При вынесении наказания суд будет учитывать факторы, характеризующие личность иностранного гражданина.

«В частности, при вынесении приговора негативно скажется факт, что он нелегально находится в России. Мигрант будет отбывать срок в нашей стране, так как именно здесь он совершил преступление. Скорее всего, его отправят в колонию строгого режима», — добавил Карабанов.

