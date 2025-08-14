Переговоры Путина и Трампа на Аляске
14 августа 2025 в 14:43

Силы ПВО за три часа уничтожили 10 украинских БПЛА на территории России

Силы ПВО сбили восемь БПЛА в Белгородской области и два дрона на Кубани

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Силы противовоздушной обороны в период с 11:00 до 14:00 сбили 10 украинских беспилотников на территории России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, восемь дронов были уничтожены над Белгородской областью, еще два — над Краснодарским краем.

14 августа в период с 11:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Белгородской области и два БПЛА — над территорией Краснодарского края, — сообщили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ информировали, что российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 268 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне военной операции на Украине. Также были перехвачены четыре управляемые авиационные бомбы.

До этого стало известно, что российские военные нанесли удары по объектам ВПК Украины в Днепропетровской и Сумской областях. Таким образом, была сорвана попытка Киева и его союзников на Западе организовать производство ракет для осуществления атак на РФ. В оборонном ведомстве отметили, что в июле российские военные нанесли удары по конструкторским бюро на Украине, а также заводам по производству ракетного топлива. Также были уничтожены комплексы ПВО западного производства.

