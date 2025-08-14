Среди пострадавших при атаке БПЛА на Ростов-на-Дону оказались дети Двое детей пострадали в результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону

Среди 13 пострадавших в результате атаки БПЛА на жилые дома в Ростове-на-Дону оказались двое детей, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, шесть человек госпитализированы.

Ранены 13 человек, в том числе двое детей. Семерым пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они уже дома, шестеро находятся в больницах, — написал он.

До этого Слюсарь сообщил, что в результате атаки ВСУ повреждения получили несколько многоквартирных домов. На месте работают оперативные службы и представители администрации Ростова-на-Дону.

Взрыв в городе прогремел утром 14 августа, была объявлена воздушная тревога. Вскоре в Сети появились первые кадры с места происшествия. На них виден столб дыма, поднимающийся в небо. По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ нанесли удар, использовав беспилотник «Аэропракт» — «Летучая лисица». Некоторые заметили аппарат в небе за считаные минуты до того, как прогремел взрыв. Другие сообщили, что от хлопка у них затряслись окна.