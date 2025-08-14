Власти впервые высказались о мощном взрыве в центре Ростова-на-Дону Слюсарь: в Ростове-на-Дону пострадали несколько многоквартирных домов

Несколько многоквартирных домов пострадали в результате атаки ВСУ в Ростове-на-Дону, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. По его словам, на данный момент известно об одном раненом, информация по пострадавшим уточняется.

Из-за атаки БПЛА в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская. На место выехали оперативные службы, представители администрации Ростова, — написал он.

Взрыв в Ростове-на-Дону прогремел утром 14 августа, в городе была объявлена воздушная тревога. Вскоре в Сети появились первые кадры с места происшествия. На них виден столб дыма, поднимающийся в небо, его видно из разных точек города. По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ нанесли удар, использовав беспилотник «Аэропракт» — «Летучая лисица». Некоторые очевидцы заметили аппарат в небе за считанные минуты до того, как прогремел взрыв.

В ночь на 14 августа системы противовоздушной обороны сбили 44 беспилотника ВСУ в регионах России. Больше всего дронов нейтрализовали над акваторией Черного моря — 14.