Переломанная в Дубае модель призналась во лжи

Искалеченная в Дубае украинская модель Мария Ковальчук призналась, что была не до конца откровенной в интервью журналистке Ксении Собчак. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она рассказала, что в день инцидента в ее крови не было обнаружено следов ни алкоголя, ни наркотиков.

Я лгала в интервью. Я решила сознаться, что в день происшествия в моей крови не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков. У меня есть документы, подтверждающие это, — написала модель.

При этом у молодых людей, которые были с ней в ту роковую ночь, таких документов нет, добавила Ковальчук. По ее словам, их тоже заставили пройти анализы, но результатов так никто и не увидел. Девушка утверждает, что они принимали наркотики и выпивали.

В конце июля на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с Ковальчук. Украинская модель рассказала, что постепенно восстанавливается после полученных травм. Она призналась, что сейчас проходит длительную реабилитацию в Норвегии и фактически учится ходить заново. По ее словам, после долгих месяцев в стенах больницы у нее атрофировались мышцы.