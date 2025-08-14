Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 14:53

Переломанная в Дубае модель призналась во лжи

Искалеченная в Дубае модель Ковальчук солгала о наркотиках в интервью Собчак

Мария Ковальчук Мария Ковальчук Фото: Социальные сети

Искалеченная в Дубае украинская модель Мария Ковальчук призналась, что была не до конца откровенной в интервью журналистке Ксении Собчак. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она рассказала, что в день инцидента в ее крови не было обнаружено следов ни алкоголя, ни наркотиков.

Я лгала в интервью. Я решила сознаться, что в день происшествия в моей крови не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков. У меня есть документы, подтверждающие это, — написала модель.

При этом у молодых людей, которые были с ней в ту роковую ночь, таких документов нет, добавила Ковальчук. По ее словам, их тоже заставили пройти анализы, но результатов так никто и не увидел. Девушка утверждает, что они принимали наркотики и выпивали.

В конце июля на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с Ковальчук. Украинская модель рассказала, что постепенно восстанавливается после полученных травм. Она призналась, что сейчас проходит длительную реабилитацию в Норвегии и фактически учится ходить заново. По ее словам, после долгих месяцев в стенах больницы у нее атрофировались мышцы.

модели
Дубай
ОАЭ
избиения
нападения
травмы
алкоголь
наркотики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белый дом раскрыл отношение Трампа к санкциям перед саммитом на Аляске
Белый дом раскрыл, когда Трамп вылетит на Аляску
В Госдуме ответили, какие совместные проекты могут начать США и Россия
В Чувашии задержали «мстителя», заставившего детей умыться зеленкой
Бросивший сэндвич в полицейского мужчина предстанет перед судом
Стало известно о состоянии детей, пострадавших при атаке на Ростов-на-Дону
В обороне Украины вскрылись невосполнимые бреши
В Германии раскрыли, почему Запад боится саммита на Аляске
В России спасли годовалого ребенка после укуса клеща
Ортопед раскрыл, сколько должен весить рюкзак для первоклассников
Военный эксперт объяснил, почему Запад так боится ракеты «Буревестник»
Павел Дуров раскрыл три совета своего отца для будущих поколений
Яркие эмоции вернувшихся из украинского плена солдат попали на видео
Путин прилетит на Аляску в разгар масштабных военных учений
Российский ИИ высказался о результатах переговоров Путина и Трампа
Военэксперт оценил состояние ракетной отрасли Украины
Мединский раскрыл судьбу пленных, от которых ранее отказался Киев
В Госдуме поддержали предложение отказаться от трудовых мигрантов в Москве
Экс-мэру Сочи и его жене продлили арест по делу о коррупции
В ФРГ ответили на слова соратника Мерца о гибели коллективного Запада
Дальше
Самое популярное
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.