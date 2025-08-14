Политолог ответил, что стоит за кулисами саммита России и США на Аляске Политолог Блохин: Россия и США могли прийти к соглашениям до саммита на Аляске

Россия и США могли согласовать ключевые решения в рамках двусторонних отношений до саммита на Аляске, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, основы соглашения были заложены во время визита спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву.

Я думаю, что какие-то, но не все темы [согласованы между РФ и США перед саммитом на Аляске]. Во-первых, я думаю, что уже существуют какие-то договоренности и эти договоренности возникли в ходе визита Уиткоффа. Если бы договоренностей не было, не было бы никакого саммита. Условно говоря, так бы просто никто не встречался, если бы не было каких-то соглашений. C этой точки зрения понятно, что их задача уже просто в торжественной обстановке подписать какие-то договоренности, — отметил Блохин.

Как подчеркнул политолог, Россия и США могут не прийти к договоренностям по мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом, по его мнению, российский и американский президенты Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам саммита подпишут двустороннее соглашение.

Я думаю, что можно ожидать успеха в рамках двусторонних российско-американских отношений. По Украине необязательно будет какой-то успех, но в рамках российско-американских отношений его можно ожидать. Я думаю, что уже есть договоренности, и это подразумевает, что все будет подписано в более торжественной обстановке, — добавил Блохин.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске могут обсудить Арктику и отмену санкций. По его словам, все будет зависеть от хода переговоров по украинскому вопросу, который является центральным в диалоге между лидерами.