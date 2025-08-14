Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 14:46

Путин обозначил условия для новых соглашений по контролю над вооружениями

Путин: Россия готова к переговорам по контролю над вооружениями

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына

Россия готова заключать новые соглашения в сфере контроля над стратегическими наступательными вооружениями (СНВ), но только при условии создания устойчивых гарантий мира для участников конфликта на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин. В ходе совещания по подготовке российско-американского саммита на Аляске он назвал усилия своего американского коллеги по прекращению боевых действий энергичными и искренними, передает Кремль.

США предпринимают усилия, для того чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности <…>, для того чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом — если мы к следующим этапам выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями, — сказал Путин.

Ранее стало известно, что в состав делегации РФ вошли глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов и руководитель Минфина Антон Силуанов. Также на переговоры отправятся генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

Владимир Путин
политика
США
Дональд Трамп
