Выросло число пострадавших при взрыве в Ростове-на-Дону Пять человек пострадали в результате взрыва в Ростове-на-Дону

Число пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Ростове-на-Дону выросло до пяти, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, причиной стала атака украинского беспилотника. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как пишет канал, трое пострадавших являются жильцами дома, в который ударил БПЛА. Другие два человека оказались прохожими.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Ростове-на-Дону произошел взрыв после атаки украинского БПЛА. По данным канала, удар пришелся жилому многоквартирному дому. Как пишет источник, в результате атаки есть пострадавшие. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Канал опубликовал снимок с места происшествия, на котором запечатлены последствия удара. На фото видно, что в результате атаки была повреждена крыша здания, а также разрушены несколько балконов на верхних этажах.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили 44 беспилотника ВСУ в регионах России. Больше всего дронов нейтрализовали над акваторией Черного моря — 14. Также БПЛА уничтожили в Волгоградской, Ростовской и Белгородской областях, в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря.