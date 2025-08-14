Россиян в Австрии оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за безобидного вопроса Жителей Санкт-Петербурга оштрафовали в Австрии после вопроса о покупке билета

Туристов из Санкт-Петербурга оштрафовали в австрийском метро после вопроса о том, где можно купить билет. Их обязали заплатить 30 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.

Пара из Северной столицы вместе с родственницей не заметили автомата по покупке билетов и спустились на лифте в метро. Когда туристы обратились к контролеру, чтобы уточнить, где приобрести проездные, сотрудница выписала всем штрафы. Размер каждого составил €105 (более 9800 рублей), сообщили авторы канала.

Контролер сообщила россиянам, что в метро нельзя находиться без билета. Она не поверила туристам, что те не катались без билета. Россияне хотели запросить записи с камер видеонаблюдения, однако эта услуга обошлась бы им в четыре тысячи евро (369 тысяч рублей). В полицию петербуржцы также не дозвонились из-за отсутствия связи, отметили на канале.

