ИИ Claude назвал самый реалистичный итог переговоров Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам переговоров на Аляске могут договориться о прекращении огня на Украине, спрогнозировал чат-бот Claude в ответ на запрос NEWS.ru. По мнению искусственного интеллекта, впоследствии Вашингтон начнет постепенно смягчать антироссийские санкции.

По итогам встречи стороны могут договориться о прекращении огня по текущим линиям соприкосновения. Россия фактически сохранит контроль над территориями в Донбассе, но без международного признания новых границ. Вопрос о вступлении Украины в НАТО отложат на 10-15 лет. В обмен Вашингтон начнет поэтапно смягчать санкции, если Москва будет соблюдать перемирие, — спрогнозировал ИИ.

По мнению Claude, этот сценарий исхода переговоров — самый реалистичный. Его вероятность искусственный интеллект оценил в 60%. При этом с вероятностью в 30% он прогнозирует «провал переговоров» и введение новых американских санкций. Еще с вероятностью 10% — «полноценное мирное соглашение» при котором Россия выведет войска из Донбасса, Крыма, Херсонской и Запорожской областей в обмен на некие «широкие международные гарантии».

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп на переговорах с Путиным на Аляске намерен добиться прекращения огня на Украине. По данным СМИ, хозяин Белого дома сообщил об этом украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и его европейским союзникам в ходе видеоконференции.